El riesgo país cerca de los 900 puntos y caída de activos locales tras derrota de Trump

La derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos volvió a exponer la dependencia financiera del gobierno de Milei respecto del respaldo de Washington y sumó incertidumbre sobre la capacidad de la administración republicana para sostener la asistencia a la Argentina. En ese contexto, los activos locales atravesaron una rueda de presión, con una suba del riesgo país, retrocesos en los bonos soberanos y caídas en acciones argentinas que cotizan tanto en Buenos Aires como en Wall Street, aunque con diferencias entre sectores e instrumentos. El riesgo país se ubicó en 850 puntos básicos, con un incremento diario de 2,3%, mientras que el índice S&P Merval retrocedió 2,2% en pesos y 2,6% medido en dólares.

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Entre los papeles más afectados se destacaron YPF, con una caída de 6,7% en Buenos Aires y de 7,1% en Wall Street, y Pampa Energía, que perdió 4% en el mercado local y 4,2% en su ADR. La reacción se produjo después de que el Partido Demócrata consiguiera el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, un resultado que representa un revés para Trump y que puede limitar su margen de acción durante la segunda parte de su mandato.

La suba del riesgo país refleja el mayor rendimiento que los inversores exigen para mantener deuda argentina en comparación con los títulos del Tesoro de Estados Unidos. El indicador había cerrado el martes 3 de noviembre en 831 puntos básicos, después de una suba diaria de 3,2%. El movimiento se suma a una secuencia de deterioro que se arrastra desde julio, cuando el indicador llegó a ubicarse en torno de los 400 puntos básicos.

Los bonos Globales en dólares también mostraron bajas durante la rueda, con retrocesos de 0,33% para el GD29, 0,73% para el GD30, 0,59% para el GD35, 0,66% para el GD38, 0,41% para el GD41 y 0,40% para el GD46. La caída de los títulos de mayor plazo y de los vencimientos más cercanos reflejó que la incertidumbre no quedó circunscripta a un tramo específico de la curva de deuda.

La presión sobre los bonos tiene una consecuencia directa para las necesidades financieras del Gobierno, porque una caída de sus precios eleva los rendimientos exigidos por los inversores y encarece una eventual colocación de deuda, detalla la agencia Bloomberg. La administración libertaria necesita recuperar el acceso al financiamiento voluntario para afrontar vencimientos y reducir la dependencia de organismos internacionales y acuerdos bilaterales, pero la evolución del riesgo país muestra que esa posibilidad todavía está condicionada por la percepción del mercado sobre la capacidad de pago y la sostenibilidad del programa económico.

El retroceso de la deuda se combinó con pérdidas en una parte importante de las acciones argentinas, en especial entre las compañías de energía y los bancos. El índice Merval registró una baja diaria de 2,2%, mientras que su versión medida en dólares retrocedió 2,6%. El comportamiento de los papeles locales no fue homogéneo, pero las caídas de algunas de las empresas de mayor peso presionaron sobre el indicador general.

YPF encabezó las pérdidas entre las acciones líderes, con una baja de 6,7% en la Bolsa porteña. Pampa Energía cedió 4%, Transportadora de Gas del Sur perdió 3,1%, Banco Supervielle retrocedió 1,7% y Grupo Financiero Galicia cayó 1,4%. También operaron en terreno negativo Cresud, con una merma de 1,9%, e IRSA, con una baja de 1,4%. En sentido contrario, algunas compañías registraron avances, como BYMA, que subió 3,3%, y Aluar, que ganó 0,8%.

La tendencia también se observó entre los certificados de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, conocidos como ADR. YPF retrocedía 7,1%, Vista Energy perdía 7,7%, Pampa Energía caía 4,2% y Transportadora de Gas del Sur bajaba 3,4%. Los papeles bancarios también mostraban pérdidas: Galicia retrocedía 1,9%, BBVA Argentina 1,5%, Banco Supervielle 0,9% y Banco Macro 0,3%.

La caída de las acciones energéticas resulta relevante porque el Gobierno había presentado al sector como uno de los principales motores de ingreso de divisas y de recuperación de la inversión. YPF, Pampa, Vista y las transportadoras de gas forman parte de un conjunto de empresas cuya evolución bursátil está vinculada con las expectativas de producción, exportaciones y rentabilidad del sector. La baja de sus cotizaciones no implica por sí sola un cambio en los fundamentos de cada compañía, Los certificados de depósito argentinos que representan acciones y fondos cotizados del exterior también registraron variaciones diferentes.