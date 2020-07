Revocaron el procesamiento de Blaquier tras beneficiar a Arcor y Cablevisión

Mientras las cámaras apuntaban al apartamiento del juez Federico Villena de una de las causas de espionaje ilegal del macrismo, la sala 1 de la Cámara Federal aprovechó para volver a foja cero la causa del primer funcionario de Cambiemos procesado por corrupción. Los magistrados de segunda instancia interpretaron que el fiscal Franco Piccardi no reunió evidencia suficiente para llevar a juicio a Luis María Blaquier, pese a que demostró que benefició a Arcor y Cablevisión voluntariamente desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad después de haberlas dirigido. Ahora el expediente vuelve al juez Sebastián Casanello.

Blaquier aprobó la emisión de obligaciones negociables como director de Arcor y, desde el otro lado del mostrador, propició su suscripción en junio de 2016. El primer subdirector ejecutivo de Operaciones del FGS del macrismo también hizo que el organismo adquiera deuda del Grupo Clarín después de haber dirigido la empresa y haber dejado de reemplazo a su hermano Gonzalo Blaquier.

El viernes, la Cámara Penal Federal hizo lugar a la solicitud de la defensa de revocar el procesamiento del ex titular de la segunda mayor caja del Estado. El FGS perdió el 44% de su patrimonio gracias a Blaquier y sus sucesores en el macrismo, Juan Martín Monge Varela y Alejo Maxit. Pasó de ostentar más de U$S 68.100 millones en 2015 a unos escasos U$S 38.900 millones a fin de 2019, de acuerdo al último informe que dejó el ex director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso con las conversiones al tipo de cambio de cada fecha.

La inusitada rigurosidad para esta etapa procesal que plantearon los camaristas para esta decisión incluso podría ser polemizada dentro de un juicio oral. Es una conocida estrategia para dilatar la causa, hacerla eterna y que jamás avance. “Así lo hizo la Cámara siempre”, reconoció un conocedor de Comodoro Py.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron la falta de mérito a Blaquier y les ordenaron a Casanello y a Piccardi que sigan investigando ya que, consideraron, el caudal probatorio no es suficiente aún. Los dos camaristas le solicitan a los investigadores “contar con mayores elementos probatorios que permitan analizar correctamente la actuación del nombrado (Blaquier)”, de acuerdo a la resolución del viernes a la que El Destape tuvo acceso.

Mariano Llorens fue un paso más allá y planteó la inexistencia de delito, por lo que opinó que debería se sobreseerlo. “Analizada la nulidad formulada por la defensa de Luis María Blaquier, vale destacar que en la oportunidad de decidir, sostuve que los hechos imputados al nombrado no constituían la comisión de un delito y que, en razón de ello, correspondía sobreseerlo”, recordó el magistrado de segunda instancia en su última resolución.

En su fallo del 17 de octubre pasado, Casanello evidenció el conflicto de intereses e incluso señaló la inconsistencia entre la actuación del exfuncionario y los protocolos de la Oficina Anticorrupción, que aluden a los altos estándares en transparencia institucional de la OCDE, a la que Mauricio Macri había anunciado su intención de integrar a Argentina como país miembro. En el procesamiento, los investigadores citaron toda la documentación que esclarece el rol de Blaquier como ejecutivo de empresas a las que favoreció explícitamente desde su posición de poder en el Estado, pero fue minimizado por los camaristas.

La denuncia, que había presentado en 2017 el entonces titular de la UFISES, Gabriel De Vedia, ahora volverá a manos de Casanello. Es de esperar que el juez vuelva a delegar la investigación a Piccardi, tal como había realizado en la etapa anterior.