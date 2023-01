El Banco Central sigue comprando en el mercado y suma reservas

El Banco Central finalizó la jornada de hoy con compras por 4 millones de dólares. En lo que va del año acumula adquisiciones por US$ 80 millones.

El Banco Central finalizó la jornada de este miércoles con compras por cuatro millones de dólares, en una sesión en la que el dólar minorista cerró a $188,21 promedio, con un incremento de 20 centavos con relación al cierre de ayer. En lo que va del año, la autoridad monetaria acumula adquisiciones por US$ 80 millones.

De esta manera, la autoridad monetaria ya adquirió tres millones de dólares en la sesión del lunes y 12 millones de dólares el martes. Este saldo positivo se suma al acumulado de la semana pasada por US$ 61 millones, con lo que alcanzó dieciséis jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas.

Al iniciar la semana, el Gobierno concretó el primer gran desembolso de pago de deuda del año al pagar cerca de US$ 1.035 millones a los bonistas que ingresaron en el último canje de deuda que se llevó a cabo en 2020, y que permitió la reestructuración de más del 99,9% de la deuda externa con privados de la Argentina. En este caso, se trató del pago semestral -habrá otro de magnitud similar a mitad de año- que quedó fijado en la emisión de los nuevos bonos posteriores a la reestructuración, de los cuales cerca de US$ 680 millones corresponden al pago de intereses de bonos ley extranjera y US$ 355 millones por los bonos ley local.

La operación quedó evidenciada en las reservas del Central, que cerraron el viernes pasado en US$ 44.425 millones y finalizaron el lunes en US$ 43.368 millones, por lo que se vio una diferencia de US$ 1.057 millones, explicado por estos pagos y otro mínimos cambios en la cotización de los activos del BCRA

Mercado cambiario

En el mercado informal, el denominado dólar "blue" se negoció con un incremento de dos pesos, en $ 358 por unidad. En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registró un incremento de 1,6%, a $ 336,22; mientras que el MEP avanzó 0,5%, a $ 327,90, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 29 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 180,67. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 244,67 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $ 310,54.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $ 329,37, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $ 376,42.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 196 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 13 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 362 millones.

Con información de Télam