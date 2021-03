Indec: en febrero se registró un superávit comercial de US$ 1.062 millones

Según informó el Indec, las importaciones en febrero aumentaron 16,4% respecto a igual mes del año anterior y las exportaciones crecieron 9,1%. De ese modo, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) subió aumentó 12,1%, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un valor de US$ 8.488 millones.

La balanza comercial registró un superávit de US$ 1.062 millones, fue US$ 125 millones superior que el del mismo mes de 2020. De acuerdo con el informe, fue consecuencia de las subas de los precios que hubo tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Las importaciones mostraron un incremento que alcanzó los U$S 522 millones, por el aumento en las cantidades de 19%. Sin embargo, los precios presentaron una caída de 2,2%. En términos desestacionalizados y tendencia-ciclo, las importaciones crecieron 1,5% y 2,8%, en cada caso, con relación a enero de 2021.

“Todos los usos económicos registraron variaciones positivas, salvo los combustibles y lubricantes (CyL), que disminuyeron 31,1%. Los bienes de capital (BK) subieron 42,4%; bienes intermedios (BI), 16,1%; piezas y accesorios para bienes de capital (PyA), 19,8%; bienes de consumo (BC), 1,8%; y vehículos automotores de pasajeros (VA), 28,1%”, indicó el informe.

Respecto a los productos importados, en este período se destacaron las compras de aglomerados de hierro por proceso de pelletización (U$S 49 millones); vacunas para medicina humana acondicionadas para la venta por menor (U$S 36 millones); semielaborados de hierro y acero sin alear (U$S 33 millones); circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos (U$S 30 millones); y vehículos para transporte (U$S 27 millones de dólares).

A su vez, se registraron bajas en porotos de soja excluidos para siembra (U$S 199 millones); gas natural en estado gaseoso (US$ 28 millones); y aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves (U$S 18 millones).

Por su parte, las exportaciones aumentaron 9,1% respecto a igual mes de 2020, ganando U$S 397 millones, debido principalmente a un aumento de los precios de 14,2%, en tanto las cantidades disminuyeron 4,5%. En términos desestacionalizados, descendieron levemente 0,2%, respecto a enero de 2021 y la tendencia-ciclo aumentó 2,8%.

A nivel de rubros, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) aumentaron 41,9%. Mientras tanto, las manufacturas de origen industrial (MOI) mostraron un descenso de 0,2%, en tanto los combustibles y energía (CyE) y productos primarios (PP) disminuyeron 24,8% y 10,5%, respectivamente.

Las exportaciones que sobresaltaron fueron las de harina y pellets de la extracción del aceite de soja, cuyas exportaciones fueron 411 millones de dólares superior a febrero de 2020. Le siguieron el aceite de soja en bruto, incluso desgomado (US$ 231 millones), pinturas y dibujos hechos totalmente a mano (US$ 52 millones) y aceites crudos de petróleo (US$ 45 millones).

Por su parte, cayeron las exportaciones de aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves (US$ 121 millones); maíz en grano (US$ 54 millones); vehículos para el transporte (US$ 51 millones); fuel oil (US$ 38 millones) y calamares y potas congelados (US$ 34 millones).