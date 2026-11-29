En medio de la agudización de la crisis financiera por la suba del dólar y el riesgo país, la Argentina quedó fuera de las 100 economías con mejores perspectivas de expansión para 2026, de acuerdo a las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El país se posicionó en el puesto 127 entre 191 economías, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,1%, un punto porcentual por debajo del promedio mundial, proyectado en 3,1%.

El escenario podría ser incluso menos favorable si se cumplen las previsiones de las consultoras privadas, que anticipan una expansión inferior al 1% para el cierre del año, en medio de la debilidad del consumo y las dificultades que enfrentan los sectores vinculados al mercado interno. De concretarse esta estimación, la economía argentina crecería a menos de la mitad del ritmo registrado en 2025, cuando el PBI avanzó un 4,5%.

La posición del país en el ranking internacional responde, en parte, a la revisión que realizó el organismo multilateral en octubre, cuando redujo en 1,4 puntos porcentuales su previsión de crecimiento para 2026, desde el 3,5% hasta el 2,1%.

Entre los factores que explican el deterioro de las perspectivas se encuentran la menor fortaleza de la demanda interna, las condiciones financieras restrictivas y el proceso de transformación estructural que atraviesa la economía.

El FMI admitió la existencia de "factores domésticos" en la volatilidad de los mercados sufrida por Argentina en las últimas semanas. "Creemos que estos movimientos parecen reflejar una variedad de factores. Algunos son factores globales que afectan a las economías emergentes en general. Otros son factores regionales", señaló la vocera del FMI, Julie Kozack, en una de sus conferencias de prensa, ante una pregunta de El Destape sobre el aumento del riesgo país argentino, que se encuentra por encima de los 1.000 puntos básicos.

Crecimiento económico: cómo se ubica la Argentina frente al resto del mundo

El ranking internacional está encabezado por Guyana, con una expansión estimada del 22,3%, impulsada por el desarrollo de su industria petrolera. Le siguen Taiwán, con un crecimiento del 10,7%, favorecido por la demanda de semiconductores vinculados a la inteligencia artificial, y Sudán del Sur, con un 10,5%.

Entre las principales economías del mundo, India lidera las perspectivas de expansión, seguida por China, mientras que Estados Unidos también se ubica por encima de la Argentina. En América Latina, en tanto, las proyecciones del organismo muestran un desempeño heterogéneo.

Paraguay y Perú se ubican por encima de la Argentina, con tasas de crecimiento previstas del 4,5% y 3%, respectivamente. Brasil y Colombia también superarían el desempeño local, con una expansión del 2,2% en ambos casos. Por el contrario, México crecería un 1,5%; Uruguay, un 1,3%; y Chile, apenas un 0,6%.

Cuánto crecerán las economías de América Latina en 2026

Variación anual del PBI real en 2026, según las proyecciones del FMI: