Quiénes cobran "Volver al Trabajo" (Ex Potenciar Trabajo) en septiembre 2026: de cuánto es el monto

Los beneficiarios que formaban parte del ex Potenciar Trabajo tienen una situación diferente en septiembre de 2026 según el programa al que fueron derivados. Tras la división del antiguo esquema, los titulares fueron distribuidos principalmente entre Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social.

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Durante septiembre, Acompañamiento Social mantiene el pago mensual de $78.000 para quienes continúan activos en el padrón. En cambio, los beneficiarios de Volver al Trabajo no tienen confirmado un nuevo cobro de $78.000 para este mes.

La diferencia se explica por la finalización del período de vigencia previsto para Volver al Trabajo y el vencimiento de las medidas judiciales que habían permitido sostener los pagos.

Quiénes cobran Volver al Trabajo

Quiénes cobran Volver al Trabajo en septiembre 2026

De acuerdo con la información disponible, no está confirmado un nuevo pago de Volver al Trabajo durante septiembre de 2026. El programa había surgido luego de la reorganización del Potenciar Trabajo, pero su situación actual difiere de la del Programa de Acompañamiento Social.

Por lo tanto, quienes anteriormente cobraban $78.000 a través de Volver al Trabajo no tienen garantizada una nueva acreditación de ese importe durante septiembre.

De cuánto es el monto del ex Potenciar Trabajo en septiembre

El importe de referencia que venían percibiendo los titulares de estos programas era de $78.000 mensuales. Sin embargo, para septiembre es necesario diferenciar entre ambos esquemas.

Quienes permanecen activos en Acompañamiento Social continúan cobrando $78.000. Para Volver al Trabajo, en cambio, no se confirmó el pago de ese monto durante septiembre. La asistencia de $78.000 no cuenta con un mecanismo de actualización automática por inflación.

Volver al Trabajo cuánto se cobra

Volver al Trabajo: quiénes sí cobran $78.000 en septiembre

El Programa de Acompañamiento Social mantiene durante septiembre la asignación mensual no remunerativa de $78.000 para los beneficiarios que siguen activos y cumplen con las condiciones previstas. El esquema está dirigido principalmente a personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad y a mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años, además de determinados casos especiales.

No se trata de un programa con inscripción abierta. Por eso, cumplir actualmente con alguno de esos requisitos no permite ingresar automáticamente al beneficio si la persona no forma parte del padrón. La continuidad de Acompañamiento Social fue extendida por la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano por un período de 48 meses desde la entrada en vigencia de la resolución original, sujeto a disponibilidad presupuestaria.

Cómo consultar si hay un pago del ex Potenciar Trabajo

Los beneficiarios pueden verificar su situación individual a través de Mi ANSES. Para hacerlo, deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado "Mis Cobros". También es posible revisar las notificaciones disponibles en Mi Argentina vinculadas con los programas sociales.

En el caso de Acompañamiento Social, no existe un calendario general de pagos organizado por terminación de DNI como ocurre con otras prestaciones de ANSES.