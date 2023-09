Massa confirmó que "por acumulación récord de reservas" se liberan las SIRA para importaciones

Son los permisos pendientes de importación para todas las pymes industriales de Argentina.

El ministro de Economía y candidato a Presidente en las elecciones 2023, Sergio Massa, informó este viernes que se tomó la decisión de liberar todas las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) para las importaciones de pymes industriales, debido a que "agosto fue un mes récord de acumulación de reservas" y hay capacidad para pagar.

"Hemos tomado la decisión de liberar para todas las pymes industriales de la Argentina todas las SIRA que estaban pendientes para garantizar los empleos. Agosto fue un mes de acumulación de reservas y tenemos la capacidad para ir pagando, la decisión se tomó junto con otras medidas que tomamos estos días y que tienen por objetivo cuidar sobre todo a nuestras pymes", afirmó el ministro ante empresarios en el acto central por el Dia de la Industria que se desarrolla en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

"Los que creen que en la Argentina tiene que haber un proyecto industrial. Lo que tienen que hacer es apostar a recuperar el valor de nuestra moneda y ustedes me dirán ¿cómo? Vendiendo más de lo que compramos. Recién Daniel (Funes de Rioja) hablaba de las SIRA. A mí la verdad es que tampoco me gusta. A mí me gustaría que cada uno de los que tiene la decisión invertir, de crecer. de generar valor en Argentina tenga la mayor flexibilidad", detalló el ministro.

"Pero el Fondo cien por cien de devaluación y congelamiento de las importaciones. No es ni más ni menos que recesión, con 30% de pérdida de la masa de empleos industriales de la Argentina. Por eso nos llevó cuatro meses la discusión. No porque nos guste llevarla a la larga. Porque defendimos la industria nacional y la capacidad de tomar decisiones dentro de nuestro país, porque una cosa es tener una deuda y ver cómo la honramos", se explayó Massa.

El funcionario reconoció que quien más sufre estos esquemas son las pymes argentinas. "Porque son los que no tienen crédito afuera. Por eso. Y contándoles que agosto fue el mes de mayor acumulación de reservas. Casi 2000 millones de dólares. Hemos tomado la decisión de liberar la SIRA para todas las pymes y lo empezaron a ver algunos", ratificó el ministro.

Dolarización

"Cuando se habla de dolarización. O cuando se habla de dolarización cobarde que es hacer circular las dos monedas. Todos sabemos que la más fuerte siempre se come a la más débil, lo vivimos con el patacón. Entonces, es una expresión de dolarización cobarde. Lo que termina pasando. Es que los costos, los salarios, los impuestos destruyen los procesos industriales, entre otras cosas", explicó Massa en referencia a las propuestas de sus contrincantes Javier Milei y Patricia Bullrich.

"Nos toca a veces administrar tensiones. Que son tensiones sociales. Nos tocó navegar un año muy complejo. Por un lado, porque el principal acreedor de la Argentina pedía medidas que sacaban de la cancha nuestra industria. Pero además condenaban a la pobreza a nuestros trabajadores. Y tuvimos que ir a buscar un modelo que terminará con el fondo como prestamista de última instancia China, Qatar y el Banco de Desarrollo Latinoamericano", según explicó.

"Esa etapa claramente terminó. Porque Argentina recupera en el 2024. Su libertad desde el punto de vista de la cuenta comercial. No solamente el litio y el cobre. Si no los minerales raros. Argentina se pone dentro de los principales jugadores en materia de exportación", anticipó.

El ministro sostuvo que a veces nos preguntan por qué crece la inversión en la Argentina en momentos tan complejos. "Bueno, la inversión en Vaca Muerta del año pasado estrella este año creció 42% y no da abasto y que se encuentra con la realidad de que tiene cada vez más pedidos, centralmente porque la construcción de infraestructura. Y un mercado global que demanda en la energía un insumo estratégico. Hay una enorme oportunidad", explicó.

También respondió las propuestas de no comerciar con China y Mercosur: "Los que hacen negocios con China saben que son súper capitalistas a la hora de discutir. En todo caso, hay una falta de conocimiento. O hay que romper el Mercosur o que no nos interesa ser parte de los BRICS, sin saber que significa"..