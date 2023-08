Las pymes, en alerta por un posible triunfo de Javier Milei en las elecciones 2023

Las consecuencias para el sector del plan de gobierno del candidato de La Libertad Avanza: dolarización, apertura comercial y arancelamiento de la salud y la educación.

La industria, tanto pyme como de las grandes empresas, entró en modo alerta por el triunfo de Javier Milei en las PASO de las elecciones 2023 ante la posibilidad de que se implementen sus propuestas para la macroeconomía en caso de llegar al gobierno, como la dolarización, la apertura comercial y el arancelamiento de la salud y la educación.

Más allá de las consecuencias que la devaluación del dólar y la suba de la tasa de interés del último lunes pueden tener en el sector industrial, las pymes acusaron el impacto económico del triunfo del candidato de La Libertad Avanza.

Quien se expresó con preocupación por el nuevo escenario político es Marcelo Fernández, presidente de CGERA. "Hubo un voto bronca, sobre todo de parte de la juventud, muchas veces sin analizar las propuestas que tiene el propio candidato", afirmó a El Destape. Fernández agregó que "hay que tomar nota de esto (el triunfo de Milei), hay que explicar muy bien lo que se quiere hacer y hay que salir a trabajar para que se entienda. Y sobre todo la clase media, que no puede votar en contra de sí misma".

Desde CAME consideraron también que "la gente ha demostrado mucho enojo", aunque aclararon que de Milei no tienen "nada para decir" porque todavía el candidato de La Libertad Avanza no especificó sus propuestas para el sector, según afirmó a este portal su vocero, Salvador Femenía.

Por su parte, Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA) señaló, asimismo, que "es muy preocupante el resultado de esta elección, que tiene que ver con un voto bronca". Incluso, resaltó que, más allá de la devaluación formal que realizó el Gobierno el lunes, el triunfo de Milei en las PASO ya puede de por sí "tener el triunfo adverso de frenar inversiones".

Sin mencionar a Milei, pero teniendo en cuenta el resultado electoral del domingo, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, afirmó este martes durante una reunión de la Junta Directiva de la entidad patronal que “cualquier espacio que gobierne el país a partir del 10 de diciembre tiene que entender y asumir el rol de la industria en el crecimiento argentino, no dándonos concesiones sino oportunidades”.

Las pymes y el plan de gobierno de Milei

Marcelo Fernández de CGERA también hizo hincapié en el perjuicio que el plan de gobierno del candidato de La Libertad Avanza tendría para el sector industrial y sus similitudes con lo que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay que explicar "lo que es la dolarización, la apertura del mercado como para que entre de todo y nosotros tengamos mejores precios. Eso ya es una falacia y ya destruyó el empleo de las industrias locales, con lo cual tenemos que trabajar y explicarle bien a la sociedad y para eso el rol del empresariado es fundamental", advirtió.

Otra cámara pyme, que prefirió hablar en off, opinó que "la dolarización encorsetaría la economía" y la apertura de las importaciones "generaría una desventaja total de seguir con la misma estructura económica"

Para Rosato, la dolarización propuesta por Milei puede generar un contexto similar al "1 a 1 de los años noventa, que terminó con el cierre de cientos de empresas y crisis económica por falta de competitividad".

En un sentido similar, Julián Moreno, presidente de Apyme, consideró que "si Milei llegara a la Presidencia e impusiera su plan económico, las pymes veríamos drásticamente encarecidos los costos de todos los insumos, de la energía, de los créditos (ya que deberíamos competir con el "mercado financiero") y veríamos reducida nuestra demanda" por la reducción de ingresos de los consumidores.

Al respecto, Moreno señaló las consecuencias económicas del plan de Milei de reducir el gasto público en salud y educación: "Si nuestro negocio puede soportarlo, deberíamos adicional a los salarios, los montos necesarios para que la familia del asalariado puede atenderse en la medicina privada y educarse en la educación privada. Si nuestro negocio es mano de obra intensivo, se verá en el mediano plazo, con graves dificultades para conseguir empleados capacitados a un costo que permita competir en el pequeño mercado interno que subsista."