En Provincia ya se pavimentaron 4.000 de las 10.000 cuadras previstas para 2022

El gobernador Axel Kicillof firmó convenios para obras en la Primera Sección. “Estamos abordando de una vez y para siempre el problema de las calles de tierra en el conurbano bonaerense”, dijo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy un acto en el partido de José C. Paz donde firmó convenios para desarrollar obras de asfalto en distritos de la Primera Sección e indicó que de las 10.000 cuadras que se proyectaron pavimentar antes de fin de año, ya se finalizaron 4.000, otras 3.000 están en obra y 1.000 más ya fueron relevadas.

Acompañado por los ministros Leonardo Nardini (Infraestructura) y Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno) y por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii; el mandatario provincial firmó un acuerdo con los 24 intendentes e intendentas de la Primera Sección Electoral que prevé un relevamiento municipal de las calles sin pavimento y las obras hidráulicas vinculadas necesarias, en el marco del Plan 6x6 presentado en diciembre pasado.

"La experiencia de los vecinos cuando llega el asfalto es increíble; una vecina de Quilmes me dijo que no esperaba ver en vida el pavimento", señaló el gobernador al comienzo de su discurso y consideró que "aquellos que miran el mundo desde el obelisco no tienen idea ni magnitud de lo que se vive a no tantas cuadras de la General Paz".

Kicillof indicó que la provincia de Buenos Aires "pocas veces contó con los medios financieros para enfrentar la deuda social" y recordó que en la década del "80 perdió seis puntos de coparticipación a favor de otras provincias".

"Hoy podemos decir que esa idea fracasó; habrá sido bien intencionada, pero fracasó", dijo sobre aquella decisión y señaló que los eventuales gobernantes pueden gobernar bien, pero "en algún momento la falta de recursos aparece como un impedimento estructural".

En ese sentido, indicó que hoy la infraestructura en la provincia de Buenos Aires "está incompleta y como resultado tenemos vecinas y vecinos sin luminarias, sin pavimento, sin agua, sin cloacas, y es injusto". Además, sostuvo que "en esta provincia se da una gran paradoja: es la que más produce, es la primera provincia en participación en la industria, en el agro, es la más rica, pero cuando uno mira es una provincia desigual porque hay quienes no reciben fruto de esa riqueza que genera", indicó. En esa línea, indicó que en la actualidad se han completado o están en proceso de finalización 4 mil cuadras, otras 3 mil están en obra y mil más ya fueron relevadas.

"Abordar el problema de las calles de tierra, de una vez y para siempre, es cumplir con un derecho básico", afirmó y señaló que se trata de un "plan que trae dignidad porque no es solo recuperar, sino transformar; convertir un lugar intransitable, difícil, en un lugar digno en la provincia".

El acta acuerdo fue firmada por los intendentes Mario Ishii, Javier Osuna (Las Heras), Federico Achaval (Pilar), Fernando Moreira (San Martín), Leonardo Boto (Luján), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Karina Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Julio Zamora (Tigre), Juan Ustarroz (Mercedes), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Mauro García (General Rodríguez), Jaime Méndez (San Miguel), Facundo Diz (Navarro), Sebastián Abella (Campana), Alejandro Federico (Suipacha), Carlos Ramil (Escobar); Damián Celsi (Hurlingham); y los representantes Pablo Descalzo (Ituzaingó); Bernardo Landivar (San Isidro); Diego Nazer (Tres De Febrero).