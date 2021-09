Presupuesto 2022: el Gobierno posterga presentación hasta el acuerdo con el FMI

El Ejecutivo no entregará la ley de leyes al Congreso el miércoles, sino que esperará hasta después firmado el pago de los U$S 45.000 millones que el Fondo le prestó a Macri.

El Gobierno nacional definió postergar la presentación del Presupuesto 2022 en el Congreso, que tenía fecha este miércoles. Lo llevará al parlamento después de acordar con el Fondo Monetario Internacional el pago del crédito que le entregaron a Cambiemos por U$S 45.000 millones, pudo saber El Destape.

Después de los resultados de las PASO, el presidente Alberto Fernández decidió dar una expansión al consumo y mejorar así las condiciones de vida de los hogares que perdieron poder adquisitivo en los últimos años de forma continuada. Si bien el plazo para enviar la ley de leyes vence el 15 de septiembre, se realizarán modificaciones a lo ya estimado y se llevará más adelante.

El jueves el Ejecutivo anunciará medidas para ampliar la demanda interna, tal como anunció El Destape, lo que influirá sobre los números del Presupuesto 2022 que ya estaban cerrados. Si bien el gabinete económico había adelantado que ya estaba "orientado a la reactivación", el foco lo tendrán ahora las familias que están por debajo o cerca de la línea de pobreza después de un año y medio de pandemia.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, por eso, primero cerrará el acuerdo con el FMI para ingresar en un nuevo plan para pagar el préstamo de U$S 45.000 millones que el organismo le dio a Mauricio Macri. Al no haber Cambiemos calculado cómo devolverlo y por no haberse invertido ese capital en la economía real, simplemente alimentó la fuga y dejó en una situación de aún mayor vulnerabilidad a las arcas del Estado. De este modo, el pasivo de Argentina se incrementó en el período en U$S 100.000 millones.

Aunque existen indicadores macro que mejoran, el poder adquisitivo aún no da vuelta un período de caídas continuas. El centro CETYD incluso estima que la capacidad de compra bajará 3,8% este año si no hay paritarias o políticas económicas que interrumpan esa tendencia.

Eso fue traducido en una disconformidad el domingo en las elecciones primarias de las legislativas. Por esto, el jueves el Gobierno anunciará una suba por decreto del salario mínimo vital y móvil (SMVM), así como una mejora para los jubilados y los beneficiarios de la AUH.