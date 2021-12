Diputados pasó a un cuarto intermedio: el Frente de Todos negocia con Juntos por el Cambio

La moción fue realizada por el presidente del bloque radical, Mario Negri, y fue avalada por amplia mayoría. El Gobierno no consigue la mayoría para darle media sanción a la ley.

La Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio hasta las 17.30 en busca de los consensos necesarios para que se pueda avanzar en la media sanción del proyecto de Presupuesto 2022. Según los números del oficialismo, son 124 los votos a favor de la iniciativa. El problema es que la oposición reúne 132 votos en contra. Si consigue un par de abstenciones, la ley e leyes se aprueba.

La moción fue realizada por el presidente del bloque radical, Mario Negri, y fue avalada por amplia mayoría. Negri pidió el cuarto intermedio en el recinto. "No tener Presupuesto no puede ser una herramienta política para que el oficialismo se victimice, sin ley de Presupuesto no hay nación posible", afirmó.

"Estamos dispuestos a que esta Cámara pase a un cuarto intermedio y tomemos el tiempo que sea necesario. Si el oficialismo está dispuesto a rever las medidas inviables e intentar buscar cómo acercamos posiciones para que el Gobierno no deje de tener, con su voto, el instrumento más importante", señaló Negri. “La oposición no le impide al Gobierno que tenga ley de Presupuesto votando en contra. Acá es el Gobierno el que no quiere Presupuesto. Por eso queremos agotar todas las vías”, dijo el radical.

Por parte del oficialismo, la encargada de anunciar que el bloque oficialista aceptaba la propuesta fue Cecilia Moreau y, con la aprobación de la moción, los jefes de todos los bloques se reúnen para evaluar si pueden "acercar posiciones" respecto del Presupuesto 2022, que fue fuertemente criticado por todo el arco opositor.