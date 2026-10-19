Casi 150 mil trabajadores tuvieron que pedir el seguro de desempleo en lo que va del año

La ola de despidos en el sector registrado se refleja en el seguro de desempleo. Entre enero y septiembre de este año, la ANSES dio de alta a 145.004 trabajadores en la prestación por desempleo: un 33% más que en todo 2023. Hasta septiembre, la cantidad es 29,4% mayor en relación con las 112.056 altas de igual período de 2025. Con un monto promedio de $ 325.368, la industria, el comercio y la construcción concentran seis de cada diez nuevos beneficiarios.

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Las altas del seguro de desempleo, en niveles muy altos

Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, con datos de la ANSES, en los primeros nueve meses del año se registraron 145.004 altas. La cifra ya equivale al 94% de todas las de 2025 (153.847).

Si el ritmo se mantuviera hasta diciembre, 2026 cerraría con unas 193.000 altas y superaría el pico de 2024 (174.335). La comparación con 2023 muestra el salto: aquel año hubo 108.942 altas en total.

Cuántos cobran la prestación por desempleo

La cantidad de beneficiarios crece mes a mes. Pasó de 103.434 en enero a 127.613 en septiembre, una suba de 23,4%. Más de cuatro de cada diez beneficiarios viven en la provincia de Buenos Aires (54.936). Les siguen Santa Fe (9.698), Córdoba (9.658) y la Ciudad de Buenos Aires (9.029).

Cuánto se cobra por desempleo

La prestación promedio fue de $ 325.368 en septiembre, por debajo de los $ 325.967 de agosto. En enero era de $ 291.650: el aumento en el año fue de apenas 11,6%, muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo.

El monto equivale a un porcentaje del mejor sueldo neto de los seis meses previos al despido, con un mínimo y un máximo que fija el Consejo del Salario. Además, es decreciente: se cobra el 100% durante los primeros cuatro meses, el 80% del quinto al octavo y el 70% del noveno al duodécimo.

La industria lidera los despidos

De las altas de 2026, la industria manufacturera aportó 35.922 (24,8%), seguida por comercio (32.928; 22,7%) y construcción (21.663; 14,9%). Entre las tres suman el 62% del total.

Los sectores que ya superaron todo 2025

Con solo nueve meses, varias ramas ya rompieron sus marcas:

Comercio: 32.928 altas, contra 32.630 en todo 2025.

Transporte y almacenamiento: 7.810, el máximo de la serie que empieza en 2014.

Información y comunicaciones: 4.222, también un récord desde 2014.

La industria, con 35.922 altas, está a menos de 800 de igualar todo 2025.

El perfil de quienes cobran: hombres de 30 a 49 años

En septiembre, el 67,6% de los beneficiarios eran varones (86.288) y el 32,4%, mujeres (41.325). Por edad, el grupo más numeroso es el de 45 a 49 años, con 22.082 personas (17,3%). Las franjas de 30 a 49 años reúnen al 57,4% del total.

Los menores de 30 representan el 16,4% y los mayores de 50, el 26,2%. Entre los de 60 años o más, el 94% son hombres.

Prestación por desempleo: quiénes pueden acceder

El seguro, creado por la Ley 24.013, alcanza a los trabajadores registrados bajo la Ley de Contrato de Trabajo, a los de casas particulares y a los de la construcción que hayan aportado al Fondo Nacional de Empleo. Además del pago mensual, incluye cobertura de obra social, asignaciones familiares y el cómputo del período para la jubilación.