Desacoplar precios internos y regular alimentos: la receta de Feletti contra la inflación

En los últimos meses el ex viceministro de Economía había lanzado una serie de advertencias respecto de la escasa utilidad de "las mesas de consenso" para equilibrar los precios.

La inflación es, sin duda, la mayor asignatura pendiente en materia económica del Gobierno, los que explica el voto de las PASO. Se trata de un problema estructural que se fue agravando en los últimos años, donde los sectores concentrados volvieron a ganar holgadamente la pelea. No obstante, el cambio en la Secretaría de Comercio Interior, el eslabón más visible de un ministerio sobre la que recae el mayor peso directo de la ineficacia de la política antiinflacionaria, se tardó su tiempo en cristalizarse respecto a otros cambios en el Gabinete, pese a que era 'voto cantado'.

La salida de la economista Paula Español para ser reemplazada por Roberto Feletti, ex viceministro de Economía de Cristina Fernández, anticipa un cambio de posicionamiento y de forma de negociar. "Pensaron que se podía estabilizar en las mesas de consenso, eso no funciona", aseguró en julio Feletti.

El cambio en Comercio Interior se conoció este fin de semana, a través de un escueto comunicado, en el que se informaba que "el jefe de Gabinete, Juan Manzur, por indicación del presidente Alberto Fernández, ha dispuesto que Paula Español pase a desempeñarse en el ámbito del Ministerio del Interior". Asimismo, el Presidente designó a Feletti para que asuma las funciones de Secretario de Comercio Interior en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.

Desde comienzo de año, luego de cerrar un 2020 con altos niveles de inflación pese a que la actividad estuvo congelada la mayor parte del tiempo, Feletti alertó en más de una oportunidad sobre el fracaso de la política de baja de los precios. En un informe lanzado previo a las PASO, disparó, junto a un reducido grupo de economistas y ex funcionarios peronistas bonaerenses, contra distintos aspectos de la política económica que no estaban traduciéndose en una baja de la inflación, como el equilibrio fiscal al que estaba llevando la política del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La mesa antiinflacionaria

La clave para el economista heterodoxo es "administrar el flujo de renta primaria, sobre todo la de origen agropecuario”. Desacoplar precios internos de las cotizaciones internacionales, cuidar el déficit y la emisión sin necesidad de recurrir a un ajuste, asegurar el ingreso de divisas para estabilizar el dólar y "otra forma" de negociar con las empresas son las cuatro patas de la estrategia para "equilibrar los precios" que tiene el flamante en su cabeza.

En el último documento, previo a las PASO, en el cual se analizó el tema de la inflación, el grupo de técnicos y dirigentes que coordina Feletti destaca que "no es aconsejable reducir el déficit fiscal en momentos en que el Estado debe obrar como multiplicador de la inversión y acelerador de la actividad". Plantea entonces "la necesidad de regular con mayor fortaleza el mercado de alimentos para cuidar el poder adquisitivo de la población".

El grupo de economistas, que trabaja en el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, en su tercer Informe de Coyuntura, hizo un diagnóstico de la economía en el marco de la segunda ola del coronavirus. El equipo detrás del ex viceministro y hasta el viernes secretario administrativo del Senado provincial está compuesto por el ex senador de la provincia de Buenos Aires y actual director General de Planificación Estratégica de la Cámara alta bonaerense, Juan Manuel Pignocco; el ex titular de la ARBA, Martín Di Bella; el ex director Nacional de Programación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Horacio Rovelli, el contador Diego Perrella y Érica Pinto.

Feletti sostiene allí que “el Estado deberá acentuar su intervención en la economía y en la sociedad para impedir que se profundice el daño del año 2020”, una mirada similar a la que desplegó la vicepresidenta Cristina Fenández en su carta post PASO y que derivaron en profundos cambios en el Gabinete.

La clave son los dólares

El diagnóstico de Feletti es que, a diferencia de lo que propone el neoliberalismo, “el equilibrio del sector externo es prioritario al del sector público”. Para esto insiste en la necesidad de “una acumulación de divisas relevante en el Banco Central" que solvente, por la vía de la emisión, "una brecha fiscal por más tiempo”.

Se insiste entonces en ajustar los mecanismos para evitar las dilaciones especulativas del agro para liquidar sus divisas. "Hubiera sido deseable contemplar dos aspectos necesarios para mejorar las cuentas externas: Restablecer el Decreto 2581 que derogó el gobierno de Cambiemos, lo cual hubiera obligado a los exportadores a liquidar en plazos perentorios sus operaciones y facilitar al Estado para administrar la renta extraordinaria, permitiendo que el flujo de dólares hacia el Tesoro fortaleciera en simultáneo las cuentas externas y públicas", explica el documento.

En materia de precios internos, el equipo de economistas del Frente de Todos bonaerense viene sosteniendo que “algunas de las causas de este comportamiento se localizan en los aumentos de precios internacionales de las materias primas que exporta el país y que influyen en el costo de los alimentos a nivel local". "Hay sectores como Funes de Rioja, de la cámara de alimentos, que han hecho muy buen negocio, porque presionaron sobre el consumo esencial, principalmente de alimentos y ahora quieren bloquear el incremento salarial", lanzó Feletti en declaraciones a un medio bonaerense en julio previo a las PASO.

"Esta situación exigirá a las autoridades económicas fortalecer los mecanismos que consoliden un abastecimiento del mercado, estableciendo una férrea administración del Comercio Exterior y garantizando el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen con diferentes sectores económicos”, retoma el informe previo a las PASO. Ahora, los acuerdos de precios deberán ser defendidos por Feletti.