Precio de Netflix en octubre de 2026: cuánto cuesta cada plan

Netflix mantiene en octubre de 2026 los mismos precios de septiembre en Argentina, sin aplicar nuevos aumentos a sus planes de suscripción. La plataforma ofrece tres alternativas: Básico, Estándar y Premium, con tarifas mensuales que van desde $8.999 hasta $19.999, según la calidad de reproducción y la cantidad de dispositivos habilitados.

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Las diferencias entre los planes están relacionadas principalmente con la resolución de imagen, la reproducción simultánea y la posibilidad de incorporar miembros adicionales que no viven en el mismo hogar.

Cuánto cuesta Netflix en octubre 2026: precios de todos los planes

Los valores de las suscripciones se mantienen sin modificaciones respecto del mes anterior.

Plan de Netflix Precio mensual Dispositivos simultáneos Básico $8.999 1 Estándar $14.999 2 Premium $19.999 4

Estos importes corresponden a las tarifas de los planes informadas por la plataforma, antes de los impuestos que pudieran aplicarse según el medio de pago.

Valor de las plataformas de streaming

Qué incluye cada plan de Netflix en Argentina

Las tres opciones permiten acceder al catálogo de películas, series y documentales de la plataforma, aunque presentan diferencias en sus prestaciones.

Netflix Básico

Es la alternativa más económica y está orientada a quienes utilizan el servicio de manera individual. Permite reproducir contenido en un dispositivo compatible a la vez, pero no ofrece la posibilidad de incorporar miembros extras que vivan fuera del hogar principal.

Netflix Estándar

Esta suscripción permite ver contenido en dos dispositivos simultáneamente, con una resolución de hasta 1080p (Full HD). También habilita las descargas en dos dispositivos compatibles y permite sumar un miembro adicional que no resida en el mismo domicilio.

Netflix Premium

Es la opción con mayores prestaciones. Ofrece reproducción simultánea en cuatro dispositivos y calidad de imagen 4K (Ultra HD) con HDR. Además, incluye audio espacial, descargas en hasta seis dispositivos y la posibilidad de agregar dos miembros extras.

Valor de netflix sin aumento

Cuánto cuesta agregar un miembro extra en Netflix

Los usuarios que quieran compartir su suscripción con personas que no viven en el mismo hogar pueden contratar miembros adicionales, siempre que su plan lo permita. En octubre de 2026, el precio de cada miembro extra es de $5.399 mensuales.

De esta manera, los costos quedan establecidos de la siguiente forma:

Suscripción Precio mensual Estándar con un miembro extra $20.398 Premium con un miembro extra $25.398 Premium con dos miembros extras $30.797

Cada integrante adicional dispone de una cuenta y contraseña propias, aunque el pago continúa a cargo del titular que lo incorpora. El plan Básico no admite esta opción.

Qué velocidad de internet se necesita para ver Netflix

La calidad de reproducción también depende de la conexión disponible en el dispositivo. Netflix recomienda las siguientes velocidades mínimas:

Calidad de reproducción Velocidad recomendada HD 3 Mb/s Full HD (1080p) 5 Mb/s Ultra HD (4K) 15 Mb/s

Para disfrutar de contenido en 4K, disponible en el plan Premium, es necesario contar con un dispositivo compatible y una conexión que permita sostener esa velocidad. La plataforma también recomienda comprobar la conexión desde la configuración de la aplicación. En televisores inteligentes, la opción se encuentra dentro del menú de ayuda, bajo el nombre "Comprobar red".