Viernes 6 de Noviembre del 2026 Vie 6 Nov
Cotizaciones
Dólar Oficial $1570
Dólar Tarjeta $2041
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1664.9
Euro $1728.49
Riesgo País 925
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Dólar

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre

En VIVO · Actualizado

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre

El dólar Blue se actualiza este viernes, 6 de noviembre, en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32%.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre

El mercado de contado con liqui opera este viernes, 6 de noviembre, con un dólar CCL que muestra un precio de compra de $1663.8773 y de venta de $1681.2, al tiempo que registra una variación de 0,59% en la jornada.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre

El dólar MEP, que se negocia como dólar bolsa, opera este viernes 6 de noviembre en el mercado de bonos con un valor de compra de $1561.1 y de venta de $1566.32, con una variación de -1,03%.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre

El dólar Oficial del Banco Nación se actualiza este viernes, 6 de noviembre, con un valor de compra de $1520 y de venta de $1570, mientras que la variación se mantiene en 0,00%.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre

En el mercado informal, el dólar Blue se ubica este viernes, 6 de noviembre, con un valor de compra de $1535 y de venta de $1555, mientras que registra una variación de -0,32%.
Tendencias
Las más vistas