Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre
El dólar Blue se actualiza este viernes, 6 de noviembre, en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre
El mercado de contado con liqui opera este viernes, 6 de noviembre, con un dólar CCL que muestra un precio de compra de $1663.8773 y de venta de $1681.2, al tiempo que registra una variación de 0,59% en la jornada.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre
El dólar MEP, que se negocia como dólar bolsa, opera este viernes 6 de noviembre en el mercado de bonos con un valor de compra de $1561.1 y de venta de $1566.32, con una variación de -1,03%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre
El dólar Oficial del Banco Nación se actualiza este viernes, 6 de noviembre, con un valor de compra de $1520 y de venta de $1570, mientras que la variación se mantiene en 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 6 de noviembre
En el mercado informal, el dólar Blue se ubica este viernes, 6 de noviembre, con un valor de compra de $1535 y de venta de $1555, mientras que registra una variación de -0,32%.