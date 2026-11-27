Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 27 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 27 de noviembre
El dólar MEP, también llamado dólar bolsa, se actualiza este viernes con compra a $1662.79 y venta a $1664.64, una variación de -0,17%, mientras el mercado de bonos acompaña la operatoria.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 27 de noviembre
Este viernes, 27 de noviembre, el dólar Oficial en el Banco Nación se cotiza a $1575 para la compra y $1625 para la venta, con una variación de -0,31%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 27 de noviembre
Este viernes, 27 de noviembre, el dólar Blue se mantiene en el mercado informal con un valor de compra de $1690 y de venta de $1710, mientras que su variación registra 0,00%.
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