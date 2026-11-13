Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 13 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 13 de noviembre
La actualización normal de este viernes, 13 de noviembre, muestra al dólar MEP —también llamado dólar bolsa— con precio de compra en $1573.14 y de venta en $1582.22, mientras la variación se ubica en 0,83%. En paralelo, el mercado de bonos acompaña la referencia del MEP y los operadores siguen de cerca la cotización del dólar bolsa en la rueda.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 13 de noviembre
Este viernes, 13 de noviembre, el dólar Oficial del Banco Nación se actualiza con un valor de compra de $1520 y de venta de $1570, mientras que la variación se mantiene en 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 13 de noviembre
El dólar blue se actualiza este viernes, 13 de noviembre, en el mercado informal: la compra se ubica en $1545 y la venta en $1565, con una variación de -0,32%.
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