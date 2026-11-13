Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 13 de noviembre

La actualización normal de este viernes, 13 de noviembre, muestra al dólar MEP —también llamado dólar bolsa— con precio de compra en $1573.14 y de venta en $1582.22, mientras la variación se ubica en 0,83%. En paralelo, el mercado de bonos acompaña la referencia del MEP y los operadores siguen de cerca la cotización del dólar bolsa en la rueda.