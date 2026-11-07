Sabado 7 de Noviembre del 2026 Sab 7 Nov
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Dólar Blue $1555
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 7 de noviembre

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Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 7 de noviembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 7 de noviembre

La cotización del dólar Oficial se mantiene este sábado, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, en $1520 para la compra y $1570 para la venta, con una variación de 0,00%.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 7 de noviembre

El dólar Blue despidió la semana con una cotización de compra a $1535 y venta a $1555, tras registrar una variación de -0,32%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, estos son los valores con los que terminó la semana.
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