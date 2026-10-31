Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 31 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 31 de octubre
El dólar oficial cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1510 y de venta de $1560, mientras que la variación registrada fue de 0,00%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, esas son las últimas cotizaciones disponibles para la divisa.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 31 de octubre
El dólar Blue cerró el viernes con compra a $1545 y venta a $1565, una variación de 0,00%; este sábado, 31 de octubre, el mercado permanece cerrado y esos son los valores de referencia.
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