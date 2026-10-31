Sabado 31 de Octubre del 2026 Sab 31 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1560
Dólar Tarjeta $2028
Dólar Blue $1565
Dólar CCL $1658.5
Euro $1715.6
Riesgo País 787
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Dólar

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 31 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 31 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 14 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 31 de octubre

El dólar oficial cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1510 y de venta de $1560, mientras que la variación registrada fue de 0,00%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, esas son las últimas cotizaciones disponibles para la divisa.

Hace 29 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 31 de octubre

El dólar Blue cerró el viernes con compra a $1545 y venta a $1565, una variación de 0,00%; este sábado, 31 de octubre, el mercado permanece cerrado y esos son los valores de referencia.
Tendencias
Las más vistas