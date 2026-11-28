Con el mercado cambiario cerrado este sábado, el dólar Oficial se mantuvo estable: la cotización de compra quedó en $1575 y la de venta en $1625, con una variación de 0,00% respecto del último cierre. Sin operaciones en la city, los valores de referencia no registraron cambios y se sostuvieron en esos niveles durante la jornada.