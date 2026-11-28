Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 28 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 28 de noviembre
Este sábado, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP se mantuvo estable: la compra quedó en $1653.4 y la venta en $1656.8, con una variación de -0,36%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 28 de noviembre
Con el mercado cambiario cerrado este sábado, el dólar Oficial se mantuvo estable: la cotización de compra quedó en $1575 y la de venta en $1625, con una variación de 0,00% respecto del último cierre. Sin operaciones en la city, los valores de referencia no registraron cambios y se sostuvieron en esos niveles durante la jornada.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 28 de noviembre
El dólar Blue mantuvo su cotización este sábado 28 de noviembre, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, en $1675 para la compra y $1695 para la venta, con una variación de -0,88%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 28 de noviembre
La cotización del dólar CCL se mantuvo estática durante el fin de semana, con el mercado cerrado, en $1744.3763 para la compra y $1759.5664 para la venta, con una variación de 0,28%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 28 de noviembre
Durante el fin de semana, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP se mantuvo estable: la compra se ubicó en $1653.4 y la venta en $1656.8, con una variación de -0,36%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 28 de noviembre
El dólar oficial cerró la semana el viernes con un valor de compra de $1575 y de venta de $1625, con una variación de 0,00%, mientras el mercado permanece cerrado durante el fin de semana.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 28 de noviembre
Con el mercado cerrado durante el fin de semana, el dólar Blue cerró el viernes con un precio de compra de $1675 y de venta de $1695, mientras que la variación fue de -0,88%.