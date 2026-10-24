Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 24 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 2 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 24 de octubre
El dólar contado con liquidación (CCL) despidió la semana con un precio de compra de $1651.067 y una venta de $1656.9069, mientras que su variación fue de 1,25%. Con el mercado cerrado durante el fin de semana, estas son las cotizaciones con las que quedó registrado el cierre semanal.
Hace 17 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 24 de octubre
El dólar MEP se mantiene estable este sábado, 24 de octubre, sin operaciones en la city, con un valor de compra de $1553.9 y de venta de $1558.1, y una variación de 0,76%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 24 de octubre
El dólar oficial despidió la semana con un precio de compra de $1500 y de venta de $1550, sin variación (0,00%) respecto del cierre anterior, en una jornada de fin de semana con el mercado cerrado.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 24 de octubre
Este sábado, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar Blue se mantuvo estable en $1545 para la compra y $1565 para la venta, con una variación de 0,00%.