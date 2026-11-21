Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 21 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 21 de noviembre
Este sábado, 21 de noviembre, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar MEP mantuvo su referencia: la compra se ubicó en $1684.22 y la venta en $1696.42, con una variación de 3,79%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 21 de noviembre
El dólar oficial despidió la semana con un valor de compra de $1550 y venta de $1600, con una variación de 0,95%, en una jornada de fin de semana con el mercado cerrado.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 21 de noviembre
Con el mercado cambiario inactivo este sábado, el dólar Blue se tomó como referencia a $1655 para la compra y $1675 para la venta, con una variación de 2,13%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 21 de noviembre
El dólar CCL se mantuvo estable este sábado, 21 de noviembre, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city. La cotización de referencia quedó en $1784.83 para la compra y $1851.4827 para la venta, con una variación de 6,81%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 21 de noviembre
Con el mercado cerrado este sábado, el dólar MEP se mantuvo estable al no haber operaciones en la city: la cotización de referencia quedó en $1684.22 para la compra y $1696.42 para la venta, con una variación de 3,79%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 21 de noviembre
Este sábado, 21 de noviembre, el dólar Oficial se mantiene estático durante el fin de semana, con el mercado cerrado, y registra una cotización de compra en $1550 y venta en $1600, mientras que la variación se ubica en 0,95%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 21 de noviembre
Este sábado, con el mercado cerrado y sin operaciones en la city, el dólar Blue mantiene su estabilidad: la compra se ubica en $1655 y la venta en $1675, con una variación de 2,13%.