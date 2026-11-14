Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 14 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 14 de noviembre
Durante el fin de semana, con el mercado cerrado, la cotización del dólar CCL se mantiene estática: la compra se ubica en $1671.1235 y la venta en $1676.9292, con una variación de 0,71%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 14 de noviembre
Este sábado, 14 de noviembre, con el mercado cerrado, la cotización del dólar MEP se mantiene estática durante el fin de semana: la compra opera a $1576.12 y la venta a $1577.01, con una variación de 0,25%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 14 de noviembre
El dólar Oficial se mantiene estático durante el fin de semana, con el mercado cerrado, y su cotización es de $1520 para la compra y $1570 para la venta, con una variación de 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 14 de noviembre
Este sábado 14 de noviembre el mercado cambiario permanece inactivo, por lo que no hay operaciones, pero se informan los valores de referencia del dólar Blue: la compra se ubica en $1555 y la venta en $1575, con una variación de 0,64%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 14 de noviembre
Durante el fin de semana, con el mercado cambiario inactivo este sábado, 14 de noviembre, los valores de referencia del dólar CCL se ubicaban en compra $1671.1235 y venta $1676.9292, con una variación de 0,71%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 14 de noviembre
El dólar MEP se mantiene estático durante el fin de semana, con el mercado cerrado, y registra una cotización de $1576.12 para la compra y $1577.01 para la venta, con una variación de 0,25%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 14 de noviembre
Este sábado, 14 de noviembre, el mercado cambiario permanece inactivo, por lo que no se registran operaciones, aunque se informan los valores de referencia del dólar Oficial: compra a $1520 y venta a $1570, con una variación de 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 14 de noviembre
Este sábado 14 de noviembre, con el mercado cambiario inactivo, el dólar blue mantuvo sus valores de referencia: la compra se ubicó en $1555 y la venta en $1575, mientras que la variación registrada fue de 0,64%. De esta manera, los lectores pueden consultar las cotizaciones aunque hoy no haya operatoria.