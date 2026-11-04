Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 4 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 2 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 4 de noviembre
Este miércoles, 4 de noviembre, el dólar oficial del Banco Nación se cotiza para la compra a $1520 y para la venta a $1570, con una variación de 0,32%.
Hace 17 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 4 de noviembre
La cotización del dólar Blue en el mercado informal se ubica este miércoles, 4 de noviembre, en $1550 para la compra y $1570 para la venta, con una variación de 0,32%.
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