Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 9 de noviembre

El dólar MEP se muestra este lunes, 9 de noviembre, con una cotización de compra en $1561.1 y venta en $1566.32, mientras el dólar bolsa y el mercado de bonos concentran la atención de los operadores. La actualización normal de la rueda registra una variación de 0,33% y el seguimiento se mantiene sobre los bonos que inciden en la formación del tipo de cambio implícito.