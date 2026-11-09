Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 9 de noviembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 9 de noviembre
En la actualización de este lunes, el dólar Oficial del Banco Nación se cotiza a $1520 para la compra y $1570 para la venta, con una variación de 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 9 de noviembre
En el mercado informal, el dólar Blue se cotiza este lunes 9 de noviembre a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 9 de noviembre
El dólar contado con liqui (CCL) se actualiza este lunes, 9 de noviembre, con un precio de compra de $1663.8773 y de venta de $1681.2, mientras que la variación registrada es de 1,04% en el mercado de contado con liqui.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 9 de noviembre
El dólar MEP se muestra este lunes, 9 de noviembre, con una cotización de compra en $1561.1 y venta en $1566.32, mientras el dólar bolsa y el mercado de bonos concentran la atención de los operadores. La actualización normal de la rueda registra una variación de 0,33% y el seguimiento se mantiene sobre los bonos que inciden en la formación del tipo de cambio implícito.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 9 de noviembre
Este lunes, 9 de noviembre, el dólar Oficial del Banco Nación se actualiza con un valor de $1520 para la compra y $1570 para la venta, mientras que la variación se mantiene en 0,00%.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 9 de noviembre
El dólar Blue se cotiza este lunes, 9 de noviembre, en el mercado informal a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación de -0,32%.