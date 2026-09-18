Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 18 de septiembre

Los valores de pizarra actualizados para la jornada de hoy en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires son los siguientes.
Precios YPF
- Nafta Súper: $ 2047.50
- Nafta Premium: $ 2257.50
- Gasoil: $ 2118.50
- Gasoil Premium: $ 2342.00
- GNC: $ 689.00
Precios Shell
- Nafta Súper: $ 2059.00
- Nafta Premium: $ 2359.00
- Gasoil: $ 2199.00
- Gasoil Premium: $ 2429.00
- GNC: $ 676.63
Precios Axion
- Nafta Súper: $ 2119.00
- Nafta Premium: $ 2429.00
- Gasoil: $ 2199.00
- Gasoil Premium: $ 2489.00
- GNC: $ 550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $ 2037.00
- Nafta Premium: $ 2372.00
- Gasoil: $ 2187.00
- Gasoil Premium: $ 2447.00
- GNC: $ 749.00
Precios Gulf
- Nafta Súper: $ 1597.00
- Nafta Premium: $ 1825.00
- Gasoil: $ 1754.00
- Gasoil Premium: $ 1899.00
- GNC: $ 529.00
Precios VOY
- Nafta Súper: $ 2030.00
- Nafta Premium: $ 2223.00
- Gasoil Premium: $ 2389.00
- GNC: $ 709.00
Precios Dapsa
- Nafta Súper: $ 1245.00
- Nafta Premium: $ 1471.00
- Gasoil: $ 1225.00
- Gasoil Premium: $ 1409.00
Precios Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $ 1399.90
- Nafta Premium: $ 1667.00
- Gasoil: $ 1358.00
- Gasoil Premium: $ 1666.00
- GNC: $ 657.63
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.