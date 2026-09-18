Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy viernes 18 de septiembre

Los valores de pizarra actualizados para la jornada de hoy en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires son los siguientes.

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Precios YPF

Nafta Súper: $ 2047.50

Nafta Premium: $ 2257.50

Gasoil: $ 2118.50

Gasoil Premium: $ 2342.00

GNC: $ 689.00

Precios Shell

Nafta Súper: $ 2059.00

Nafta Premium: $ 2359.00

Gasoil: $ 2199.00

Gasoil Premium: $ 2429.00

GNC: $ 676.63

Precios Axion

Nafta Súper: $ 2119.00

Nafta Premium: $ 2429.00

Gasoil: $ 2199.00

Gasoil Premium: $ 2489.00

GNC: $ 550.00

Precios Puma

Nafta Súper: $ 2037.00

Nafta Premium: $ 2372.00

Gasoil: $ 2187.00

Gasoil Premium: $ 2447.00

GNC: $ 749.00

Precios Gulf

Nafta Súper: $ 1597.00

Nafta Premium: $ 1825.00

Gasoil: $ 1754.00

Gasoil Premium: $ 1899.00

GNC: $ 529.00

Precios VOY

Nafta Súper: $ 2030.00

Nafta Premium: $ 2223.00

Gasoil Premium: $ 2389.00

GNC: $ 709.00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $ 1245.00

Nafta Premium: $ 1471.00

Gasoil: $ 1225.00

Gasoil Premium: $ 1409.00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $ 1399.90

Nafta Premium: $ 1667.00

Gasoil: $ 1358.00

Gasoil Premium: $ 1666.00

GNC: $ 657.63

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.