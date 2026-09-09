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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 9 de septiembre

Precios de nafta y gasoil en CABA y PBA hoy: YPF, Shell, Axion, Puma, Dapsa, Gulf, VOY e independientes. Valores en surtidor al 9/9.

09 de septiembre, 2026 | 07.00
Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy miércoles 9 de septiembre

Los precios de los combustibles en CABA y PBA para la jornada de hoy miércoles 9 de septiembre se mantienen actualizados en las pizarras de las estaciones de servicio, con los siguientes valores promedio.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.047,50
  • Nafta Premium: $2.257,50
  • Gasoil: $2.118,50
  • Gasoil Premium: $2.342,00
  • GNC: $709,60

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.059,00
  • Nafta Premium: $2.359,00
  • Gasoil: $2.199,00
  • Gasoil Premium: $2.429,00
  • GNC: $666,63

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.119,00
  • Nafta Premium: $2.429,00
  • Gasoil: $2.199,00
  • Gasoil Premium: $2.489,00
  • GNC: $550,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.037,00
  • Nafta Premium: $2.372,00
  • Gasoil: $2.187,00
  • Gasoil Premium: $2.447,00
  • GNC: $673,00

Precios Dapsa

  • Nafta Súper: $1.245,00
  • Nafta Premium: $1.471,00
  • Gasoil: $1.225,00
  • Gasoil Premium: $1.409,00

Precios Gulf

  • Nafta Súper: $1.597,00
  • Nafta Premium: $1.825,00
  • Gasoil: $1.754,00
  • Gasoil Premium: $1.899,00
  • GNC: $529,00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2.030,00
  • Nafta Premium: $2.223,00
  • Gasoil Premium: $2.389,00
  • GNC: $709,00

Precios Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1.399,90
  • Nafta Premium: $1.667,00
  • Gasoil: $1.358,00
  • Gasoil Premium: $1.666,00
  • GNC: $667,53

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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