Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy lunes 28 de septiembre

Los valores de pizarra actualizados para la jornada de hoy en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires son los siguientes.

{{{htmlAmp}}}

Precios Axion

Nafta Súper: $2179.00

Nafta Premium: $2459.00

Gasoil: $2319.00

Gasoil Premium: $2599.00

GNC: $550.00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1245.00

Nafta Premium: $1471.00

Gasoil: $1225.00

Gasoil Premium: $1409.00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1399.90

Nafta Premium: $1667.00

Gasoil: $1358.00

Gasoil Premium: $1666.00

GNC: $655.94

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597.00

Nafta Premium: $1825.00

Gasoil: $1754.00

Gasoil Premium: $1899.00

GNC: $529.00

Precios Puma

Nafta Súper: $2110.20

Nafta Premium: $2412.60

Gasoil: $2272.00

Gasoil Premium: $2569.00

GNC: $669.00

Precios Shell

Nafta Súper: $2189.30

Nafta Premium: $2493.63

Gasoil: $2297.91

Gasoil Premium: $2623.52

GNC: $679.95

Precios VOY

Nafta Súper: $2030.00

Nafta Premium: $2223.00

Gasoil Premium: $2389.00

GNC: $709.00

Precios YPF

Nafta Súper: $2045.00

Nafta Premium: $2258.00

Gasoil: $2116.00

Gasoil Premium: $2342.00

GNC: $689.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.