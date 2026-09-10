Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 10 de septiembre

Los valores de pizarra actualizados para la jornada de hoy en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires son los siguientes.

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Precios YPF

Nafta Súper: $2047.50

Nafta Premium: $2257.50

Gasoil: $2118.50

Gasoil Premium: $2342.00

GNC: $714.45

Precios Shell

Nafta Súper: $2059.00

Nafta Premium: $2359.00

Gasoil: $2199.00

Gasoil Premium: $2429.00

GNC: $676.63

Precios Axion

Nafta Súper: $2119.00

Nafta Premium: $2429.00

Gasoil: $2199.00

Gasoil Premium: $2489.00

GNC: $550.00

Precios Puma

Nafta Súper: $2037.00

Nafta Premium: $2372.00

Gasoil: $2187.00

Gasoil Premium: $2447.00

GNC: $673.00

Precios Gulf

Nafta Súper: $1597.00

Nafta Premium: $1825.00

Gasoil: $1754.00

Gasoil Premium: $1899.00

GNC: $529.00

Precios VOY

Nafta Súper: $2030.00

Nafta Premium: $2223.00

Gasoil Premium: $2389.00

GNC: $709.00

Precios Dapsa

Nafta Súper: $1245.00

Nafta Premium: $1471.00

Gasoil: $1225.00

Gasoil Premium: $1409.00

Precios Estaciones Independientes

Nafta Súper: $1399.90

Nafta Premium: $1667.00

Gasoil: $1358.00

Gasoil Premium: $1666.00

GNC: $659.25

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.