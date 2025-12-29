Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la última semana de diciembre 2025

Cuál es el plazo fijo que más conviene hoy

En la última semana de diciembre de 2025, el plazo fijo en pesos vuelve a posicionarse como una opción elegida por los ahorristas . Con las Tasas Nominales Anuales (TNA) que informa a diario el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el dato clave es claro: el banco que más interés paga entre las principales entidades es Banco Macro y en las últimas horas, las entidades financieros decidieron mejorar el rendimiento que le pagan por los depósitos a los ahorristas.

¿Qué banco ofrece la tasa más alta?

Según la última tabla oficial del BCRA para plazos fijos online a 30 días, Banco Macro lidera el ranking entre los bancos más grandes, con una TNA del 27%, superando con holgura al resto del sistema tradicional.

Tasas de los principales bancos

Banco de la Nación Argentina : 23,5 %

Banco Santander : 21 %

Banco de Galicia : 21 %

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22 %

BBVA : 21 %

Banco Macro : 27 %

Banco Credicoop : 23 %

ICBC Argentina : 23,5 %

Banco Ciudad: 20,5 %

Más allá de los bancos tradicionales, el comparador oficial del BCRA muestra entidades más chicas —como Banco BICA, Banco CMF, Banco Meridian, Banco VOII y Crédito Regional— que pagan tasas cercanas o superiores al 28%, siempre en modalidad online.

En un cierre de año marcado por la cautela, comparar tasas sigue siendo clave: incluso dentro del plazo fijo, la diferencia entre bancos puede implicar varios miles de pesos más de rendimiento en apenas 30 días.

Plazo fijo: BCRA publicó las tasas

En el escenario actual, el plazo fijo tradicional se mantiene como una de las opciones más elegidas para quienes buscan darle rendimiento a sus pesos sin asumir riesgos elevados. La difusión de las tasas de interés y el cálculo de los intereses esperados permiten comparar con claridad las propuestas de cada banco y elegir la alternativa que mejor se adapte al perfil y a las necesidades de cada ahorrista.

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días, paso a paso

Ingresá al home banking o a la app de tu banco.

Buscá la opción “Inversiones” o “Plazo fijo”.

Indicá el monto a invertir (por ejemplo, $2.500.000).

Seleccioná un plazo de 30 días.

Confirmá la operación y guardá el comprobante de la transacción.

Cuánto pagan los bancos por el plazo fijo

Qué es un plazo fijo y para qué se utiliza

El plazo fijo es una de las herramientas de ahorro más tradicionales del sistema financiero. Consiste en depositar una suma de dinero por un período determinado —habitualmente 30 días— a una tasa de interés conocida de antemano. Durante ese lapso, el capital queda inmovilizado y solo puede retirarse al vencimiento.

Está orientado a perfiles conservadores, que buscan seguridad y previsibilidad antes que mayores ganancias. Aunque su rendimiento no siempre logra ganarle a la inflación, sigue siendo una opción válida para resguardar ahorros en el corto plazo, especialmente en contextos de incertidumbre y para quienes prefieren evitar la volatilidad de otras inversiones.