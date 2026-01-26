Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la cuarta semana de enero 2026

Ya se saben cuánto rinden los plazos fijos hoy

En un escenario de reacomodamiento financiero y menor volatilidad cambiaria, el plazo fijo tradicional vuelve a ganar protagonismo entre los ahorristas que buscan una opción conservadora, en pesos y con bajo riesgo. En las últimas semanas, los bancos ajustaron sus tasas y hoy se observan diferencias significativas entre entidades, lo que vuelve clave comparar antes de invertir.

Según los últimos datos informados al Banco Central, las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos online de $100.000 a 30 días oscilan entre el 21% y más del 33%, dependiendo del banco y de si el inversor es o no cliente de la entidad.

Plazo fijo: cuánto rinde en cada banco

Cuál es el rendimiento de los plazos fijos, en los bancos con mayor cantidad de clientes

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas ofrecidas se ubican, en general, por debajo del promedio del sistema. Se trata de entidades que priorizan volumen y estabilidad, más que rendimiento.

Las tasas actuales son:

Banco Nación: 26%

Banco Provincia: 27%

Banco Macro: 27,5%

Banco Credicoop: 25% (misma tasa para clientes y no clientes)

Banco Galicia: 24%

Banco Santander: 23%

BBVA: 23%

ICBC: 23,5%

Banco Ciudad: 23%

Si bien estas tasas son más moderadas, siguen siendo elegidas por ahorristas que priorizan operar dentro de bancos tradicionales y con los que ya tienen relación comercial.

Cuál es el banco que mejor paga plazo fijo

Las mejores oportunidades de rendimiento aparecen en bancos medianos y entidades digitales, muchas de las cuales permiten constituir plazos fijos sin ser cliente, de forma 100% online y sin costos.

Entre las tasas más altas del mercado se destacan:

Banco VOII: 33,25%

Banco Meridian: 33% (33,25% para no clientes)

Banco BICA: 33%

Crédito Regional: 32% (33% para no clientes)

Banco CMF: 32,25%

Banco del Sol: 32% (26,5% para no clientes)

Reba: 31%

Banco Mariva: 31%

En un segundo escalón aparecen bancos con tasas cercanas al 29% y 30%:

Banco Hipotecario: 27,5% (hasta 30% para no clientes)

Banco de Córdoba (Bancor): 29%

Banco de Corrientes: 27,5%

Banco del Chubut: 27%

Banco de Comercio: 27%

Banco Dino: 27%

Con este nuevo ajuste de tasas, el plazo fijo vuelve a ocupar un lugar central dentro del menú de inversiones en pesos aunque hay otras opciones en el mercado de capitales que son más convenientes, como el caso de las Lecaps y bonos CER. En un contexto de inflación todavía elevada pero con cierta estabilidad financiera, comparar banco por banco se vuelve una decisión clave para no perder rendimiento y poder elegir la mejor alternativa.