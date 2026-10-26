Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la última semana de octubre 2026

Los bancos argentinos mantienen importantes diferencias en las tasas de interés que ofrecen por los plazos fijos en pesos, en un escenario en el que los ahorristas buscan alternativas para obtener rendimientos sobre sus depósitos. En la última semana de octubre de 2026, las tasas nominales anuales (TNA) oscilan entre el 16% y el 24%, según la entidad financiera.

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De acuerdo con la información publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el viernes 23 de octubre, Banco CMF y Reba encabezan el ranking de rendimientos, con una TNA del 24% para depósitos a 30 días. Les siguen Banco Meridian, con el 23,75%, y Banco Mariva, con el 23,5%.

En contraste, entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia y Banco Macro ofrecen las tasas más elevadas, ambas del 21% anual.

La diferencia entre bancos puede representar varios miles de pesos adicionales para los ahorristas, incluso cuando se invierte el mismo capital durante un período de 30 días.

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Qué banco paga más por un plazo fijo en octubre de 2026

Según el relevamiento del BCRA correspondiente al 23 de octubre, las entidades que ofrecen las tasas más altas para depósitos en pesos a 30 días son las siguientes:

Banco Tasa nominal anual (TNA) Banco CMF 24% Reba 24% Banco Meridian 23,75% Banco Mariva 23,5% Crédito Regional Compañía Financiera 23,5% Banco BICA 23% Banco del Sol 23% Banco Voii 23% Banco de Comercio 22,5% Banco Columbia 22%

De esta manera, Banco CMF y Reba se posicionan como las alternativas con mayor rendimiento dentro de las entidades incluidas en el listado. No obstante, las tasas pueden variar según el canal de contratación, el monto depositado y las condiciones comerciales de cada banco.

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Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican por debajo de los máximos ofrecidos por otros bancos.

El detalle es el siguiente:

Banco Tasa nominal anual (TNA) Banco Provincia 21% Banco Macro 21% Banco Nación 19,25% Banco BBVA 19% Banco Credicoop 18,5% Banco Galicia 18,25% Banco ICBC 17,9% Banco Santander 17% Banco Ciudad 17% Banco Patagonia 16%

Entre las entidades tradicionales, Banco Provincia y Banco Macro lideran los rendimientos, mientras que Banco Patagonia presenta la tasa más baja del relevamiento, con una TNA del 16%.

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La diferencia entre la tasa máxima del mercado y la mínima alcanza los ocho puntos porcentuales anuales.