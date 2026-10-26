Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la última semana de octubre 2026

Los bancos argentinos mantienen importantes diferencias en las tasas de interés que ofrecen por los plazos fijos en pesos, en un escenario en el que los ahorristas buscan alternativas para obtener rendimientos sobre sus depósitos. En la última semana de octubre de 2026, las tasas nominales anuales (TNA) oscilan entre el 16% y el 24%, según la entidad financiera.
De acuerdo con la información publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el viernes 23 de octubre, Banco CMF y Reba encabezan el ranking de rendimientos, con una TNA del 24% para depósitos a 30 días. Les siguen Banco Meridian, con el 23,75%, y Banco Mariva, con el 23,5%.
En contraste, entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia y Banco Macro ofrecen las tasas más elevadas, ambas del 21% anual.
La diferencia entre bancos puede representar varios miles de pesos adicionales para los ahorristas, incluso cuando se invierte el mismo capital durante un período de 30 días.
Qué banco paga más por un plazo fijo en octubre de 2026
Según el relevamiento del BCRA correspondiente al 23 de octubre, las entidades que ofrecen las tasas más altas para depósitos en pesos a 30 días son las siguientes:
|Banco
|Tasa nominal anual (TNA)
|Banco CMF
|24%
|Reba
|24%
|Banco Meridian
|23,75%
|Banco Mariva
|23,5%
|Crédito Regional Compañía Financiera
|23,5%
|Banco BICA
|23%
|Banco del Sol
|23%
|Banco Voii
|23%
|Banco de Comercio
|22,5%
|Banco Columbia
|22%
De esta manera, Banco CMF y Reba se posicionan como las alternativas con mayor rendimiento dentro de las entidades incluidas en el listado. No obstante, las tasas pueden variar según el canal de contratación, el monto depositado y las condiciones comerciales de cada banco.
Plazo fijo: cuánto pagan Banco Nación, Galicia, Santander y los principales bancos
Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas se ubican por debajo de los máximos ofrecidos por otros bancos.
El detalle es el siguiente:
|Banco
|Tasa nominal anual (TNA)
|Banco Provincia
|21%
|Banco Macro
|21%
|Banco Nación
|19,25%
|Banco BBVA
|19%
|Banco Credicoop
|18,5%
|Banco Galicia
|18,25%
|Banco ICBC
|17,9%
|Banco Santander
|17%
|Banco Ciudad
|17%
|Banco Patagonia
|16%
Entre las entidades tradicionales, Banco Provincia y Banco Macro lideran los rendimientos, mientras que Banco Patagonia presenta la tasa más baja del relevamiento, con una TNA del 16%.
La diferencia entre la tasa máxima del mercado y la mínima alcanza los ocho puntos porcentuales anuales.