En el inicio de la última semana de noviembre de 2026, los bancos ofrecen diferentes tasas de interés para los ahorristas que buscan obtener rendimientos a través de un plazo fijo tradicional en pesos. Según el relevamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las propuestas más competitivas alcanzan una Tasa Nominal Anual (TNA) del 24%.

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Las diferencias entre las entidades financieras llegan hasta los ocho puntos porcentuales, por lo que comparar las alternativas disponibles resulta fundamental antes de inmovilizar el dinero durante 30 días.

En paralelo, los inversores siguen de cerca la evolución de la inflación y del tipo de cambio para determinar si los rendimientos en moneda local permiten preservar el poder adquisitivo de sus ahorros.

Qué TNA pagan los bancos por el plazo fijo

Plazo fijo: cuáles son los bancos que más interés pagan en noviembre 2026

Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Reba Compañía Financiera encabezan el ranking de tasas de interés, con una TNA del 24%. Por su parte, entre las entidades de mayor volumen de depósitos, Banco Provincia se destaca con una tasa del 21%, seguido por Banco Macro, con el 19,5%, y Banco Nación, con el 19,25%.

El ranking de tasas nominales anuales para plazos fijos a 30 días queda conformado de la siguiente manera:

Banco Bica: 24%.

Banco CMF: 24%.

Banco de Comercio: 24%.

Banco Meridian: 24%.

Reba Compañía Financiera: 24%.

Crédito Regional Compañía Financiera: 23,75%.

Banco Mariva: 23%.

Banco VOII: 23%.

Banco del Sol: 23%.

Bibank: 21,5%.

Banco Provincia: 21%.

Banco Masventas: 21%.

Banco de Córdoba: 20,75%.

Banco del Chubut: 20,5%.

Banco Dino: 20%.

Banco Hipotecario: 19,5%.

Banco Macro: 19,5%.

Banco Nación: 19,25%.

Banco Credicoop: 18,5%.

Banco Galicia: 18,25%.

Banco Santander: 18%.

ICBC: 17,9%.

BBVA: 17%.

Banco Ciudad: 17%.

Banco Patagonia: 16%.

Las tasas pueden variar según el monto depositado, el canal utilizado para constituir la inversión y las condiciones que cada entidad establece para clientes y no clientes.

Qué pasó con las tasas de interés de los plazos fijos

Según los últimos datos disponibles del Banco Central, correspondientes al 20 de noviembre de 2026, la tasa promedio de los depósitos a plazo fijo a 30 días de personas humanas se ubicó en el 20,03% nominal anual. En tanto, la tasa promedio para el conjunto de los depósitos a plazo en pesos alcanzó el 22,5%.

La evolución de los rendimientos muestra una reducción respecto de noviembre de 2025, cuando la tasa para personas humanas llegó al 28,86%. Posteriormente, descendió hasta el 18,52% en junio de 2026 y se mantuvo en niveles cercanos al 20% durante octubre y noviembre.

En este contexto, las entidades que ofrecen una TNA del 24% se posicionan por encima del promedio del sistema financiero para personas humanas.

Cuánto me pagan pro el plazo fijo

Plazo fijo versus inflación: ¿conviene invertir en pesos?

Uno de los principales factores que deben considerar los ahorristas es la evolución de los precios, dado que una ganancia nominal no necesariamente implica una mejora en el poder adquisitivo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de octubre de 2026 fue del 2,2%, mientras que acumuló un incremento del 26,3% durante los primeros diez meses del año y del 33,1% en términos interanuales.

En este escenario, incluso las tasas más competitivas del mercado podrían resultar insuficientes para superar la inflación si el ritmo de aumento de los precios se mantiene en niveles similares. El rendimiento real de las colocaciones dependerá, en definitiva, de la evolución de la inflación durante el período de inversión.

Cómo constituir un plazo fijo a 30 días

Los ahorristas pueden realizar un depósito a plazo fijo a través del home banking, las aplicaciones móviles o las sucursales de las entidades financieras. Para concretar la operación, deben seleccionar el monto que desean invertir, establecer el plazo de colocación y verificar la tasa de interés ofrecida antes de confirmar la transacción.

En el caso de los plazos fijos tradicionales, los fondos permanecen inmovilizados hasta la fecha de vencimiento, momento en el que se acredita el capital inicial junto con los intereses generados. Algunas entidades también permiten constituir depósitos sin necesidad de ser clientes, aunque pueden exigir determinados requisitos operativos.

Antes de invertir, resulta conveniente consultar el comparador de tasas del Banco Central y verificar las condiciones vigentes de cada institución, ya que los rendimientos pueden modificarse durante la semana.