Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la tercera semana de septiembre 2026

Cuál es el banco que más paga el plazo fijo

Las tasas de los plazos fijos presentan diferencias entre las entidades financieras este lunes 14 de septiembre de 2026. Mientras los principales bancos del sistema ofrecen rendimientos que se ubican mayormente entre el 16% y el 21%, algunas entidades de menor tamaño llegan a pagar hasta un 24%.

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Desde la desregulación de las tasas mínimas de interés dispuesta por el Banco Central (BCRA) en 2024, cada entidad puede definir el rendimiento que ofrece a los depositantes. Por ese motivo, comparar las alternativas disponibles se volvió un paso clave antes de inmovilizar los pesos.

Las tasas también pueden variar según el monto depositado, el plazo seleccionado, el canal utilizado y si quien constituye el plazo fijo es cliente o no de la entidad.

Qué plazo me conviene hoy

Plazo fijo: qué banco paga más este 14 de septiembre

Entre las entidades relevadas, Reba Compañía Financiera ofrece la tasa más alta, con un 24%. Por detrás aparecen Banco CMF, con 23,5%, y Banco Meridian, con 23,25%.

Los bancos y entidades con las tasas más elevadas son:

Reba Compañía Financiera: 24%.

24%. Banco CMF: 23,5%.

23,5%. Banco Meridian: 23,25%.

23,25%. Banco BICA: 23%.

23%. Banco del Sol: 23%.

23%. Banco Mariva: 23%.

23%. Crédito Regional Compañía Financiera: 23%.

23%. Banco VOII: 22,75%.

22,75%. Banco Hipotecario: 22%.

22%. Banco de Comercio: 21,5%.

21,5%. Bibank: 21,5%.

Varias de estas entidades permiten constituir plazos fijos online para personas que no son clientes, lo que amplía las alternativas para quienes buscan priorizar el rendimiento.

Cuánto pagan los principales bancos por un plazo fijo

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia encabeza el ranking, con una tasa del 21% para clientes y del 22% para no clientes. Las tasas informadas para las principales entidades son:

Banco Provincia: 21% para clientes y 22% para no clientes.

21% para clientes y 22% para no clientes. Banco Macro: 19,5%.

19,5%. BBVA: 19,5%.

19,5%. Banco Nación: 18,75%.

18,75%. Banco Credicoop: 18,5%.

18,5%. ICBC: alrededor del 18%.

alrededor del 18%. Banco Ciudad: alrededor del 18%.

alrededor del 18%. Banco Galicia: 17,75%.

17,75%. Banco Santander: 16,5%.

16,5%. Banco Patagonia: 16%.

De esta manera, existe una brecha considerable entre las alternativas. La diferencia entre una tasa del 16% y otra del 24% es de ocho puntos porcentuales, por lo que el banco elegido puede modificar el resultado final de la inversión.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Cómo invertir en un plazo fijo

Constituir un plazo fijo tradicional implica depositar una determinada cantidad de pesos durante un período previamente establecido a cambio de una tasa de interés. Para hacerlo desde un banco en el que ya se tiene una cuenta, el ahorrista debe ingresar al home banking o a la aplicación de la entidad y buscar la sección de Inversiones o Plazo Fijo.

Luego debe seleccionar la opción para constituir un nuevo plazo fijo, indicar el monto que desea invertir y elegir el período durante el cual mantendrá el dinero depositado. Antes de confirmar, el banco informa la tasa aplicable y el monto estimado que se recibirá al vencimiento.

Una vez constituido, el capital queda inmovilizado hasta la fecha establecida en el caso de un plazo fijo tradicional. Al vencimiento, el banco acredita el capital inicial junto con los intereses generados en la cuenta seleccionada.