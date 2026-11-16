Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la tercera semana de noviembre 2026

Qué tasas pagan por el plazo fijo los bancos

Las tasas de interés de los plazos fijos en pesos presentan diferencias significativas entre los bancos durante noviembre de 2026. En un escenario en el que cada entidad establece sus propios rendimientos, los ahorristas pueden encontrar alternativas que ofrecen hasta un 24% de Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a 30 días.

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Según el último relevamiento publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al viernes 13 de noviembre, Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio y Reba ofrecen las tasas más altas, con un 24% anual.

En contraste, entre las principales entidades del sistema financiero, Banco Provincia ofrece un 21%, Banco Nación un 19,25%, Galicia un 18,25% y Santander un 17,5%. La diferencia entre las tasas más altas y las más bajas del relevamiento alcanza los ocho puntos porcentuales, lo que impacta directamente en los intereses que reciben los ahorristas al finalizar el plazo de inversión.

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Plazo fijo: qué banco paga más intereses en noviembre 2026

De acuerdo con la información difundida por el BCRA, cuatro entidades comparten el primer puesto entre los bancos y plataformas financieras relevados. Se trata de Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio y Reba, que ofrecen una TNA del 24% para depósitos a 30 días. Por detrás aparecen Banco Mariva, Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera, con tasas del 23,75%.

El ranking de las entidades que ofrecen los rendimientos más elevados es el siguiente:

Banco o entidad TNA Banco BICA 24% Banco CMF 24% Banco de Comercio 24% Reba 24% Banco Mariva 23,75% Banco Meridian 23,75% Crédito Regional Compañía Financiera 23,75% Banco del Sol 23% Banco Voii 23% Bibank 22% Banco Columbia 22%

Estas tasas corresponden al relevamiento del 13 de noviembre y pueden modificarse en las siguientes jornadas.

Plazo fijo: cuánto paga cada banco en noviembre 2026

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia encabeza la comparación con una TNA del 21%. Le siguen Banco Macro, con un 19,5%, y Banco Nación, con un 19,25%.

Las tasas informadas por el BCRA para las principales entidades son:

Banco TNA Banco Provincia 21% Banco Macro 19,5% Banco Nación 19,25% Banco Credicoop 18,5% Banco Galicia 18,25% Banco ICBC 17,9% Banco Santander 17,5% Banco BBVA 17% Banco Ciudad 17% Banco Patagonia 16%

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