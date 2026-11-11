Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la segunda semana de noviembre 2026

Los plazos fijos en pesos mantienen diferencias importantes entre los bancos durante la segunda semana de noviembre de 2026, en un escenario en el que los ahorristas buscan obtener rendimientos de sus depósitos sin asumir las fluctuaciones de otras inversiones.

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Según las tasas informadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 9 de noviembre, Banco CMF ofrece la tasa más alta entre las cinco entidades relevadas, con un 24% nominal anual (TNA). Le siguen Banco Provincia, con un 21%, y Banco Nación, con un 19,25%.

La diferencia entre los rendimientos tiene un impacto directo sobre los intereses que reciben los ahorristas. Para obtener una ganancia de $100.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días, el capital necesario varía desde aproximadamente $5,1 millones hasta más de $7,6 millones, según el banco elegido.

Qué banco paga más por un plazo fijo en noviembre de 2026

Las tasas nominales anuales ofrecidas por los bancos relevados muestran diferencias de hasta ocho puntos porcentuales. De acuerdo con los datos publicados por el BCRA, las tasas de referencia son las siguientes:

Banco Tasa nominal anual (TNA) Banco CMF 24% Banco Provincia 21% Banco Nación 19,25% Banco Galicia 18,25% Banco Patagonia 16%

Banco CMF encabeza esta comparación con una TNA del 24%, ocho puntos porcentuales por encima de Banco Patagonia, que ofrece el rendimiento más bajo entre las entidades seleccionadas.

Por su parte, Banco Provincia se ubica en segundo lugar, con una tasa del 21%, mientras que Banco Nación ofrece un rendimiento del 19,25% anual. Las condiciones pueden variar según el tipo de cliente, el monto depositado y el canal utilizado para constituir la inversión.

Plazo fijo: cuál me conviene hoy

Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $100.000 en 30 días

La tasa que ofrece cada entidad determina cuánto dinero necesita depositar un ahorrista para alcanzar una ganancia determinada. Tomando como referencia una colocación tradicional a 30 días, los capitales aproximados necesarios para obtener $100.000 de intereses son:

Banco Capital necesario Banco CMF $5.069.444 Banco Provincia $5.793.651 Banco Nación $6.320.346 Banco Galicia $6.666.667 Banco Patagonia $7.604.167

Los cálculos corresponden a inversiones de 30 días, sin reinversión de intereses. La diferencia resulta significativa: mientras que con una tasa del 24% se necesitan alrededor de $5,07 millones para generar $100.000, con una TNA del 16% el capital requerido supera los $7,6 millones.

Esto representa una diferencia superior a $2,5 millones para obtener el mismo rendimiento nominal.

Cuánto paga un plazo fijo de $1 millón en noviembre

Para comparar los rendimientos de manera más sencilla, también se puede calcular cuánto genera una inversión de $1.000.000 durante 30 días. Con las tasas informadas por el BCRA, los intereses aproximados serían:

Banco Intereses en 30 días Banco CMF $19.726 Banco Provincia $17.260 Banco Nación $15.822 Banco Galicia $15.000 Banco Patagonia $13.151

Así, un ahorrista que deposite $1 millón en Banco CMF recibiría aproximadamente $1.019.726 al vencimiento, entre capital e intereses. En Banco Nación, el monto final sería cercano a $1.015.822, mientras que en Galicia alcanzaría los $1.015.000. Estos cálculos son estimativos y están sujetos a la tasa disponible al momento de realizar la operación.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Cómo calcular los intereses de un plazo fijo a 30 días

El rendimiento de un plazo fijo tradicional depende del capital invertido, la tasa nominal anual y la cantidad de días durante los cuales permanece depositado el dinero. Para calcular los intereses, se utiliza la siguiente fórmula: Intereses = capital × TNA × cantidad de días / 365

Por ejemplo, una inversión de $6.000.000 durante 30 días, con una tasa nominal anual del 20%, genera aproximadamente $98.630 de intereses. De esta manera, el ahorrista recibe al vencimiento un total de $6.098.630, compuesto por el capital original y la ganancia obtenida. El plazo fijo tradicional tiene una duración mínima de 30 días y, durante ese período, los fondos permanecen inmovilizados.

Qué tener en cuenta antes de invertir en un plazo fijo

Uno de los aspectos centrales al momento de constituir un plazo fijo es comparar las tasas ofrecidas por las distintas entidades financieras. El Banco Central publica información sobre los rendimientos disponibles para depósitos online a 30 días, lo que permite evaluar las alternativas del mercado. Sin embargo, también es importante considerar la inflación, ya que los intereses obtenidos representan una ganancia nominal.

Por ejemplo, una inversión que genere un rendimiento mensual cercano al 2% podría perder poder adquisitivo si los precios aumentan por encima de ese porcentaje durante el mismo período.

Otro factor relevante es que las tasas pueden modificarse. Por lo tanto, una entidad que ofrece un determinado rendimiento durante la segunda semana de noviembre no necesariamente mantendrá esas condiciones en las próximas semanas.