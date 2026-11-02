Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la primera semana de noviembre 2026

Los plazos fijos tradicionales arrancan noviembre de 2026 con importantes diferencias en las tasas de interés que ofrecen los bancos. Según el relevamiento publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales (TNA) para depósitos online a 30 días se ubican entre el 16% y el 24%, dependiendo de la entidad financiera.

{{{htmlAmp}}}

Esta dispersión impacta directamente en los rendimientos que pueden obtener los ahorristas. Por ejemplo, una inversión de $1 millón a 30 días genera intereses de entre $13.150,68 y $19.726,03, una diferencia de más de $6.500 según el banco elegido.

Mientras que las diez entidades con mayor volumen de depósitos ofrecen tasas de entre el 16% y el 21%, algunos bancos de menor tamaño y compañías financieras llegan a pagar hasta el 24% nominal anual.

Plazo fijo: qué banco conviene

Plazo fijo: cuánto paga cada banco en noviembre 2026

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Provincia ofrece la tasa más alta, con una TNA del 21%. Esto representa una ganancia de $17.260,27 por una colocación de $1 millón durante 30 días. Le siguen el Banco Macro, con una tasa del 19,5%, y el Banco Nación, con el 19,25%. En ambos casos, los intereses mensuales superan los $15.800. Por su parte, el Banco Patagonia presenta la tasa más baja del grupo, con una TNA del 16%, equivalente a una ganancia de $13.150,68.

Las tasas y rendimientos de los principales bancos son los siguientes:

Banco TNA Ganancia por $1 millón a 30 días Banco Provincia 21% $17.260,27 Banco Macro 19,5% $16.027,40 Banco Nación 19,25% $15.821,92 Banco Credicoop 18,5% $15.205,48 Banco Galicia 18,25% $15.000,00 ICBC 17,9% $14.712,33 Banco Santander 17,5% $14.383,56 BBVA 17% $13.972,60 Banco Ciudad 17% $13.972,60 Banco Patagonia 16% $13.150,68

De esta manera, la diferencia entre el Banco Provincia y el Banco Patagonia alcanza los $4.109,59 por cada millón de pesos colocado a 30 días.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Qué bancos pagan más por un plazo fijo en noviembre

Fuera del grupo de las entidades con mayor volumen de depósitos aparecen las tasas más elevadas del sistema financiero. Banco Bica, CMF, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba ofrecen una TNA del 24%, el máximo del relevamiento. Con ese rendimiento, una inversión de $1 millón genera intereses por $19.726,03 al finalizar los 30 días.

También se destacan Meridian, con una tasa del 23,75%, y Banco Mariva, con el 23,5%.

El detalle de las entidades que ofrecen los mayores rendimientos es el siguiente:

Entidad TNA Ganancia por $1 millón a 30 días Banco Bica 24% $19.726,03 CMF 24% $19.726,03 Crédito Regional Compañía Financiera 24% $19.726,03 Reba 24% $19.726,03 Meridian 23,75% $19.520,55 Banco Mariva 23,5% $19.315,07 Banco del Sol 23% $18.904,11 Voii 23% $18.904,11 Banco de Comercio 22,5% $18.493,15

La diferencia entre las entidades que pagan el 24% y el Banco Provincia, que lidera entre los bancos más grandes, asciende a $2.465,76 por cada millón de pesos invertido durante un mes.

Plazo fijo: qué otras tasas ofrecen los bancos

En un segmento intermedio aparecen entidades con tasas que van desde el 18,5% hasta el 21,5% nominal anual. Bibank ofrece un rendimiento del 21,5%, mientras que Banco Masventas paga el 21%, al igual que Banco Provincia.

Las restantes tasas son las siguientes:

Banco TNA Ganancia por $1 millón a 30 días Bibank 21,5% $17.671,23 Banco Masventas 21% $17.260,27 Banco de Córdoba 20,75% $17.054,79 Banco del Chubut 20,5% $16.849,32 Banco Dino 20% $16.438,36 Banco Hipotecario 19,5% $16.027,40 Banco Comafi 19% $15.616,44 Banco Julio 19% $15.616,44 Banco Provincia de Tierra del Fuego 19% $15.616,44 Banco de Formosa 18,5% $15.205,48

Las tasas corresponden a colocaciones online a 30 días y pueden modificarse durante noviembre, por lo que conviene verificar las condiciones vigentes antes de constituir el depósito.

Plazo fijo tradicional versus UVA: cuál rindió más en 2026

En lo que va de 2026, los plazos fijos UVA se ubicaron entre las alternativas de ahorro en pesos con mayor rendimiento acumulado. Hasta mediados de octubre, este instrumento registró una suba del 27,3%, por encima de la inflación estimada para el mismo período, cercana al 24,6%. En comparación, el plazo fijo tradicional acumuló un rendimiento aproximado del 20%, por debajo tanto del avance de los precios como del resultado obtenido por las colocaciones ajustadas por UVA.

La principal diferencia entre ambos instrumentos es que el plazo fijo tradicional permite conocer desde el inicio cuánto se cobrará al vencimiento, mientras que el UVA ajusta el capital según la evolución del índice correspondiente.