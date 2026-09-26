La clase media argentina pudo viajar al exterior mucho menos en agosto de 2026 que en el mismo mes del año pasado. Pese al atraso cambiario, el turismo emisivo se desplomó un 18,3% interanual en comparación con el año pasado. En contraste, hubo más de 400 mil turistas extranjeros, un 8,9% más que en el octavo mes de 2025.

{{{htmlAmp}}}

El informe de Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) publicado este viernes por el Indec mostró que durante agosto hubo 652.100 argentinos que viajaron fuera del país, una caída interanual de 18,3%, mientras que ingresaron 432.900 turistas extranjeros, 8,9% más que un año atrás.

El turismo emisivo se frena pese al atraso cambiario: el saldo negativo que dejó agosto

Según los datos, durante el octavo mes del año ingresaron 733.900 visitantes al país y salieron 1.100.300 argentinos al extranjero.

Si bien el turismo receptivo aumentó contra el mismo mes del último año, no fue suficiente para superar al emisivo y derivó en un nuevo déficit turístico, con un saldo negativo de 366.300 visitantes internacionales.

¿Cuántos argentinos viajaron al exterior en el acumulado del año?

Desde enero hasta agosto, el acumulado del año de la cantidad de extranjeros arribados fue de 3.797.000, mientras que los argentinos que salieron ascienden a 7.732.800, por lo que el saldo en el período enero-agosto es negativo en 3.935.800 personas, menos que en el mismo período de 2025.

La brecha entre turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración desde que inició el año. Sin embargo, la cantidad de personas que ingresan al país todavía sigue siendo menor que las salidas de los argentinos.

Cuál fue la postura del Gobierno

Al conocerse estos datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, quiso destacar el dato positivo del aumento de turistas extranjeros.

"El turismo internacional receptivo creció 8,9% interanual en agosto", escribió Caputo en su cuenta de X.

En su mensaje, el ministro dio detalles el país de procedencia de los turistas, que provinieron un 23% de Estados Unidos y Canadá, un 19,8% de otros países de América, un 16,3% de Brasil y un 14,5% de Europa.

Por otro lado, también indicó que el desplome del turismo emisivo se dio por la "caída registrada" de los viajes hacia Chile (-48,4%), Uruguay (-20,5%) y Brasil (-20,2%).