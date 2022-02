Pesce dijo que el acuerdo con el FMI generará un "cambio de expectativas"

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró hoy que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generará un "cambio de expectativas", y remarcó que esperan este año un "mejor resultado de la balanza cambiaria".

También señaló que para flexibilizar las regulaciones cambiaras hay que esperar a una mejora de las exportaciones.

Consultado sobre el impacto del entendimiento con el FMI, Pesce señaló en una entrevista publicada hoy en El Cronista que "se despejarán algunas incertidumbres y tendrían que cambiar las expectativas".

En cuanto al impacto en materia cambiaria y de inflación señaló que "febrero va a ser tan complicado como siempre lo fue ese mes y como siempre lo son octubre y noviembre”.

“Hemos podido sobrellevar esos momentos, no creo que este febrero sea la excepción", indicó el funcionario, quien señaló que “para este febrero, el acuerdo con el FMI generará un cambio de expectativas. De todas formas, sabemos cómo afrontar este mes, que es difícil".

Para el titular del BCRA, el acuerdo "debiera llevarnos a tener niveles de importaciones más normales, a recuperar el crédito comercial y a conseguir un mayor financiamiento neto de organismos multilaterales" con lo cual "esperamos para 2022 un mejor resultado de la balanza cambiaria".

Respecto de la situación de las reservas, indicó que "estamos esperando que el FMI haga un desembolso al inicio del programa, que sería mayor que el vencimiento de marzo".

En ese sentido indicó que la Argentina está "negociando" una ampliación del swap con China, en la que pide una "ampliación de los montos y en el uso".

Por otra parte aclaró que cuando consideró que con el acuerdo con el FMI Argentina evitaba caer en el "precipicio cambiario" se refería "no al corto plazo", sino a "los vencimientos que había para 2022 y 2023, de US$ 18.000 millones y US$ 19.000 millones respectivamente, que eran dos precipicios cambiarios que generaban incertidumbre".

Consultado por si el acuerdo con el FMI permite establecer un horizonte de flexibilización en las regulaciones cambiarias, aclaró que en su gestión ya las produjeron, "principalmente orientadas a atender obligaciones de las empresas productivas, tanto por la obtención de financiamiento externo como por el incremento de las exportaciones".

En las necesidades de divisas extranjeras de las empresas productivas "es donde pondremos el acento hasta que el nivel de exportaciones permita otro tipo de flexibilización, pero ahí hay un largo recorrido".

En su opinión las exportaciones deberían llegar a los US$ 100.000 millones para avanzar en la flexibilización.

No obstante aclaró que "del mismo modo que era muy difícil de predecir que el año pasado se iban a exportar US$ 78.000 millones, estamos viendo en qué nivel quedan las exportaciones de este año, si son US$ 80.000 u US$ 82.000 millones, pero nos vamos aproximando a la cifra que alguna vez planteamos".

