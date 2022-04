Empresas pesqueras argentinas emprenden ronda de negocios en Brasil para aumentar exportaciones

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y 20 empresas pesqueras argentinas iniciarán mañana una ronda de negocios en Brasil en busca de "seguir profundizando exportaciones" al país vecino, indicó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman.

El encuentro entre empresarios se realizará en San Pablo y corresponde al segundo y último día de la visita oficial que la cartera agropecuaria lleva adelante en Brasil que comenzó hoy con la reunión que mantuvo el ministro Julián Domínguez con su par Marcos Montes Cordeiro, en Brasilia.

El evento fue organizado por el Ministerio y por la Embajada Argentina en dicho país, a cargo de Daniel Scioli.

En diálogo con Télam, Liberman remarcó que el objetivo de la visita y de la ronda de negocios es "profundizar el mercado brasileño, por eso nos acompañan 20 empresas y va a haber un número similar de empresas brasileñas interesadas en la comercialización de pescado para seguir profundizando exportaciones a Brasil".

Pero también puntualizó en la intensión argentina de llevar "nuevos productos que es algo muy ventajoso, porque que las empresas nacionales tengan más opciones de venta naturalmente permite ir por los mejores precios de venta".

Una de los objetivos argentinos es poder volver a colocar el langostino dentro del mercado brasileño, tras 10 años de estar restringido por una decisión judicial del país vecino, que logró ser revocada el año pasado.

"Ahora que tenemos esa posibilidad de comercializar, necesitamos que nuestras empresas se vinculen con compradores para aprovechar este beneficio", sostuvo el funcionario nacional.

En este sentido, detalló: "El langostino es nuestro producto estrella. Durante 2021 tuvimos una de los mejores años de la historia, porque alcanzamos los US$ 2.000 millones en exportaciones pesqueras, de los cuales US$ 1.200 millones provinieron del langostino. si logramos ponerlo en Brasil vamos a ampliar las perspectiva en materia de comercio exterior".

"Brasil es un mercado que consume mucho pescado y nosotros somos una potencia en América Latina en materia de pesca y tenemos que aprovecharlo. El objetivo de este viaje es seguir profundizando nuestra perspectiva de comercialización y Brasil tiene un alto consumo de pescado y mucha población", indicó Liberman.

Argentina exporta entre US$ 80 y US$ 90 millones al año a Brasil en productos pesqueros, de los cuales US$ 60 millones corresponden a la merluza.

De hecho, agilizar el comercio de dicha especie hacia el mercado brasileño fue el objetivo alcanzado hoy durante las reuniones que mantuvo Domínguez y Liberman con su par del país vecino.

"Fueron dos reuniones en la que pudimos lograr una serie de acuerdos que nos permitieron destrabar cuestiones sanitarias que estaban trabando nuestra exportación de merluza a Brasil", dijo Liberman, quien agregó que "esto allana el camino para aumentar las exportaciones".

"Esto fue muy bien tomado por las empresas, porque para los que trabajan capturando y exportando merluza en Argentina, Brasil es un mercado muy importante donde se destinan entre US$ 60 y US$ 70 millones de dólares al año y en consecuencia destrabar situaciones que generaban limitación o restricciones en las exportaciones era un tema importante para nuestra operación comercial", concluyó.

Con información de Télam