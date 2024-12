Empleadas domésticas: cuánto cobran supervisores en diciembre 2024

Salario empeladas domésticas diciembre con aguinaldo

Los supervisores, la categoría más alta entre los empleados de casas particulares, perciben en diciembre un salario basado en los valores de noviembre, luego de un aumento retroactivo del 6% acordado entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y el gremio del sector. Este incremento se aplicó en dos etapas:

Septiembre: Se otorgó un aumento del 3,2% sobre el sueldo de agosto de 2024.

Se otorgó un aumento del 3,2% sobre el sueldo de agosto de 2024. Octubre: Se sumó un incremento del 2,8% sobre el salario de septiembre de 2024.

En consecuencia, los haberes de diciembre mantienen las cifras actualizadas de noviembre, dado que el ajuste se realizó previamente. Esta categoría corresponde a empleados que coordinan y supervisan las tareas de al menos dos personas dentro de un hogar.

Es importante señalar que el acuerdo aún no ha sido homologado y no figura en el sitio oficial del gremio. Además, los porcentajes aplicados corresponden al salario de octubre (abonado en noviembre), y hasta que no se firme un nuevo acuerdo, estas cifras seguirán siendo la referencia vigente para los supervisores.

En diciembre, además, las trabajadoras domésticas recibieron la segunda cuota del aguinaldo, que se suma al salario mensual. Este medio aguinaldo equivale al 50% del mayor sueldo mensual que haya percibido el trabajador durante el semestre correspondiente. Para este período del año, la fecha límite para efectuar el pago es el miércoles 18 de diciembre.

Personal doméstico: salario por hora de supervisores en diciembre de 2024

Debido a que los valores finales con el ajuste del último acuerdo paritario aún no han sido publicados, se realizó un cálculo estimativo basado en los incrementos recientemente acordados. Estas cifras representan los valores mínimos de referencia para cada categoría y se aplican a quienes trabajan por hora o por jornada:

Por hora con retiro: $3543

$3543 Por hora sin retiro: $3881

Estos valores corresponden a trabajadores que prestan servicios para un mismo empleador por menos de 24 horas semanales.

Personal doméstico: salario mensual de supervisores en diciembre de 2024

Para quienes trabajan bajo un esquema mensual, los montos son los siguientes:

Mensual con retiro: $442.247

$442.247 Mensual sin retiro: $492.613

El salario de un supervisor doméstico

Estos salarios están dirigidos a empleados comprendidos en el régimen de la Ley n.º 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador. Los montos se ajustan proporcionalmente a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Es importante destacar que estos valores corresponden únicamente al salario base. El empleador también debe abonar adicionales como antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.