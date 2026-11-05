Perdió Trump, sufre Milei: incertidumbre económica y riesgo para la actividad

El histórico revés para Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos no solo ya está afectando a los mercados argentinos, sino que además supone un riesgo para la macroeconomía de Javier Milei a mediano plazo, de cara al electoral 2027.

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Tal como preveían las consultoras, el impacto financiero local fue inmediato. Mientras que Wall Street rebotó positivamente a media mañana, animado por el tácito reconocimiento de la derrota por parte de Trump, los activos argentinos siguieron cayendo.

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El Merval bajó un 2,4%, las ADRs argentinas operaron con desplomes de hasta el 7,4% (a contramano de la suba del Dow Jones) y, más fundamentalmente, cayó la mayoría de los bonos en dólares, lo que llevó a que el riesgo país alcanzara los 852 puntos, su máximo desde la previa a la victoria de Milei en las elecciones de 2025.

El problema, claro está, es la incertidumbre política convertida en incertidumbre económica. Sobre todo por las dudas sobre que ahora Washington efectivamente pueda otorgar un gigantesco paquete de rescate a Argentina en caso de vaivenes financieros durante la campaña electoral. Más aún cuando el país ya se encuentra virtualmente en recesión.

"Hay dudas sobre la capacidad de Scott Bessent acerca de si va a tener la muñeca, como el año pasado, para salvar a un gobierno por afinidad política. E incluso acerca de si va a seguir siendo Secretario del Tesoro, con los cambios de gabinete que ya se empiezan a discutir", señala Leandro Morgenfeld, magíster en historia económica especializado en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Especialmente, agrega, por los 10 votos de diferencia a favor de los demócratas en el Senado, que abre la posiblidad de un bloqueo del Congreso a una iniciativa de este tipo, ya duramente criticada el año pasado.

Para Morgenfeld, también pesará el factor ideológico, ya que "la expectativa de que no reelijan Milei va a ser cada vez más un elemento que va a hacer crecer la incertidumbre económica" en Argentina. Más todavía luego de las derrota de la extrema derecha en Brasil y de sus dificultades para seguir gobernando en Israel.

Las expectativas y su impacto en la macro

Lo preocupante es que este no es solo un escenario teórico o eventual. Al contrario, se trata de un problema de expectativas. Es decir, la incógnita de los mercados en relación a si Argentina va a tener capacidad de afrontar sus compromisos en los próximos 12 meses -por un total de unos 40.000 millones de dólares detalló la consultora Epyca- es real.

Esto genera actualmente repercusiones negativas en la macroeconomía. "Hay serias dudas sobre si Estados Unidos va a poder seguir siendo prestamista de última instancia, y eso le pone presión al dólar, que se está manifestando en la suba del riesgo país", advierte Haroldo Montagu, exviceministro de Economía y economista jefe de la consultora Vectorial, y recuerda que se trata de un proceso que suele profundizarse en años electorales. De hecho, la suba se produjo hoy en los dólares financieros (MEP y CCL), lo que indica la venta de activos soberanos.

El riesgo es que esta suba de la divisa norteamericana borre con cualquier posibilidad de recuperación de la actividad de cara a 2027. "Si el dólar se ve muy presionado en Argentina, la receta de manual es la suba de la tasa de interés. Y esto va a aniquilar cualquier iniciativa de dinamizar el crédito como motor de crecimiento", alerta Montagu, y añade que significaría también un "serio riesgo para cumplir con el programa financiero".

Para peor, la derrota de Trump hace prever una desescalada en la guerra contra Irán, algo ahora esperado por los mercados como muestra la baja del 8% en el precio del barril de petróleo Brent hoy. Ello "dificultará cumplir con los objetivos de exportación de GNL y crudo desde Vaca Muerta", remarca Epyca complicando el superávit energético.

Con todo, hay también algunos posibles efectos positivos para Milei. Epyca también señala que un eventual relajamiento de la guerra comercial "disminuye la volatilidad de los precios de los commodities agrícolas (soja, maíz) y reanima el comercio multilateral, permitiendo a las cadenas agroindustriales argentinas planificar con mayor certidumbre de colocación externa".

La misma consultora añadió que "la parálisis legislativa que se avecina en Estados Unidos seguramente frenará las grandes reformas fiscales del oficialismo", lo que "puede evitar una espiralización adicional de los rendimientos de los Bonos del Tesoro de ese país". Para Argentina, "un escenario internacional donde el costo del capital se mantenga estable o incluso descienda es favorable", y "favorecería eventualmente un retorno al mercado voluntario de crédito global", aunque esa posiblidad todavía sigue siendo lejana y el Gobierno ya dio por sentado que no ocurrirá durante el año próximo.