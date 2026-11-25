En medio del aumento del riesgo país y del dólar, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que le pidieron a China usar US$ 5.000 millones para dar "mayor certidumbre" a los mercados. También defendió la política de recomposición de tarifas y puso un ejemplo para ahorrar consumo de electricidad que hizo recordar al que dio Mauricio Macri en 2016.

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"Como nosotros siempre trabajamos con la posibilidad de estar equivocados, siempre, ya le pedimos a China US$ 5.000 millones del swap, que ya están disponibles. Le pedimos los 5.000 que ya están aprobados. Fondeémoslo. ¿Para qué? Para dar la mayor cantidad de certidumbre", dijo en el streaming Neura.

Caputo habló luego de que el riesgo país trepe a más de 1.120 puntos y el dólar blue pase los $1.700, dos variables que desde el Gobierno de Javier Milei afirmaban tener controladas.

En paralelo, comenzaron a crecer las dudas en torno a si el Banco Central podrá afrontar vencimientos de deuda por US$ 700 millones hasta fin de año y otros US$ 4.500 millones en la primera semana de enero.

"Yo creo que va a haber refinanciamiento. Ahora, el mercado piensa que por ahí no. Nuestra tarea es darle certidumbre. ¿Ustedes creen que no? Perfecto, se lo pedimos a China, ponemos los 5.000 millones ahí y listo", apuntó Caputo.

El ejemplo a lo Macri

En otro tramo de la entrevista, el ministro defendió el aumento tarifario que lleva adelante la gestión de Milei y recomendó a la población "apagar la luz" para reducir el precio de las boletas de electricidad.

"Hoy siento que soy mi viejo. Cuando era chico me decía ‘Apagá la luz, hijo de mil’, iba por todos los cuartos apagando la luz. Hoy yo hago lo mismo con mis hijos", relató Caputo.

En 2016, durante el Gobierno de Cambiemos —del que Caputo también fue parte—, el por entonces presidente Macri pidió a los argentinos que no estuvieran "en remera y en patas" dentro de sus casas durante el invierno.

Ahora, Caputo imitó la propuesta: "Si querés pagar menos, tenés la opción de reducir el consumo y ahorrar cierta plata".

Sincericidio sobre la recesión y el empleo

Por otro lado, el ministro también reconoció que la actividad económica crecerá este año menos de lo que esperaba el Gobierno. "La realidad es que todos pensaban que se iba a crecer más, pero hubo shocks muy importantes que no se pueden ignorar y que afectaron a todos", afirmó, luego de que la economía registrara dos trimestres consecutivos de caída.

Caputo atribuyó ese desempeño a factores externos, entre ellos la suba del precio del gasoil, las tasas internacionales y las turbulencias en los mercados. "Nuestra obligación es dar la mayor certidumbre posible ante un escenario de incertidumbre", indicó.

Sobre el mercado laboral, destacó que el empleo aumentó en 465.000 puestos, aunque reconoció que la composición de ese crecimiento no es la que pretende el Ejecutivo. "Alguien va a decir: ‘Subió el empleo informal’. Es verdad. Pero los salarios informales subieron 53%, los que subieron más. Hay mucha gente que está evidentemente mejor. No es lo que nos gustaría ver", admitió.