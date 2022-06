Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires fueron récord con US$ 2.963 millones en abril

El Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense destacó que se trata del mejor registro para un mes de abril y el mejor mes del que se tenga registro desde 2010, por encima de marzo de 2022, el récord previo.

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires alcanzaron en abril los US$ 2.963 millones, lo que constituye el valor más alto para ese mes desde el comienzo de la serie en 2010, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.

La cartera provincial bonaerense destacó que se trata del mejor registro para un mes de abril y el mejor mes del que se tenga registro desde 2010, por encima de marzo de 2022, el récord previo. En la misma línea, se detalló que las exportaciones tuvieron un crecimiento interanual del 37,7% respecto del mismo mes de 2021 y 57,6% respecto de 2019, y que la Provincia aportó, durante el cuarto mes del año, el 35,6% del valor de las ventas externas del país.

La mayor contribución se dio en Combustibles y Energía (47,9%), seguido por el rubro de Manufacturas de Origen Industrial (40,2%). "El desempeño exportador de la Provincia sigue batiendo récords históricos; los niveles del primer cuatrimestre de 2022 superan por más de US$ 2.000 millones a los de 2012, el mejor año en términos de exportaciones de la Provincia", dijo al respecto en un comunicado el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

Destacó que "este desempeño exportador contribuye al desarrollo económico de nuestra provincia y del país. Seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos de gestión a profundizar la inserción comercial internacional y el perfil exportador bonaerense”, afirmó

El informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas mostró que las subas interanuales de abril fueron impulsadas por los cuatro grandes rubros: Manufacturas de Origen Agropecuario, con ventas por US$ 966 millones y una suba del 18,3% en relación con abril de 2021; los Productos Primarios, con ventas por US$ 860 millones y una suba del 51,6%; las Manufacturas de Origen Industrial, que tuvieron ventas por US$ 830 millones y registraron un aumento del 34,5%; y Combustibles y Energía, con ventas por US$ 307 millones y una suba del 95,9%.

En tanto, las ventas de Productos Primarios, Combustibles y Energía y Manufacturas de Origen Agropecuario tuvieron, a su vez, el mejor abril de la serie.

La principal zona de destino de las exportaciones bonaerenses fue Brasil, con el 20,3% y ventas por US 601 millones, lo que implica una suba interanual de 43,4%; y en segundo lugar se encontró China, con 6,6% de participación en las exportaciones bonaerenses, alcanzando los US$ 196 millones y un aumento interanual de 16,1%.