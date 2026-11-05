Qué pasa si trabajo en Córdoba, pero vivo en Santa Fe: qué feriado me corresponde por la visita del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, genera dudas entre los trabajadores que residen en una provincia, pero desarrollan sus actividades laborales en otra. Una de las principales consultas es qué feriado corresponde a quienes viven en Santa Fe, pero trabajan en Córdoba, ya que ambas jurisdicciones tendrían un tratamiento diferente dentro del esquema difundido.

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Según la información publicada, el Gobierno nacional estableció un cronograma especial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, que habría sido publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La medida contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otras jornadas de alcance territorial durante los días siguientes.

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La diferencia central es que el descanso se determinaría por el lugar donde el trabajador presta servicios y no por su domicilio particular. De esta manera, quienes trabajan en una provincia alcanzada por una jornada especial podrían acceder al descanso aunque vivan en otra jurisdicción.

Feriados del papa: cómo sé si trabajo

Si vivo en Santa Fe, pero trabajo en Córdoba, qué feriado me corresponde

De acuerdo con el criterio territorial informado, una persona que vive en Santa Fe, pero trabaja presencialmente en Córdoba, quedaría alcanzada por el feriado nacional del lunes 9 de noviembre y por la jornada especial del martes 10 .

. Esto se debe a que el martes 10 de noviembre estaría previsto como una jornada especial para la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Santa Fe no figura entre las jurisdicciones comprendidas.

Por ejemplo, una persona que reside en Frontera, provincia de Santa Fe, pero trabaja en San Francisco, Córdoba, tendría como referencia la disposición correspondiente al lugar donde desarrolla sus tareas laborales.

Por lo tanto, el hecho de vivir en Santa Fe no impediría acceder a la jornada especial prevista para Córdoba. Sin embargo, la información difundida señala que el decreto citado no resuelve expresamente todas las situaciones de trabajadores que residen y prestan servicios en jurisdicciones diferentes. Por eso, la aplicación concreta podría requerir aclaraciones oficiales.

Cómo sé si trabajo viviendo en Córdoba

Cuáles son los feriados de noviembre 2026 por la visita del papa León XIV

El cronograma publicado contempla tres fechas especiales con diferente alcance territorial.

Fecha Jurisdicción alcanzada según el cronograma difundido Lunes 9 de noviembre Todo el territorio argentino Martes 10 de noviembre Córdoba y Ciudad de Buenos Aires Miércoles 11 de noviembre Provincia de Buenos Aires

El lunes 9 fue presentado como feriado nacional, por lo que alcanzaría tanto a Córdoba como a Santa Fe.

En cambio, el martes 10 tendría aplicación territorial en Córdoba y CABA, mientras que el miércoles 11 correspondería exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. De esta manera, quienes trabajan en Córdoba quedarían comprendidos en la jornada del martes 10, independientemente de que residan en Santa Fe, siempre que se confirme el alcance de las disposiciones anunciadas.

Qué sucede con quienes hacen home office desde Santa Fe para una empresa de Córdoba

El trabajo remoto presenta una situación particular, especialmente cuando el empleado realiza sus tareas desde una provincia diferente de aquella donde se encuentra la empresa.

Por ejemplo, una persona que vive y trabaja desde su casa en Santa Fe, pero está contratada por una compañía radicada en Córdoba, podría tener dudas sobre si le corresponde la jornada especial del martes 10 de noviembre.

La información publicada no establece un criterio específico para estos casos. Por lo tanto, no puede afirmarse que la ubicación de la empresa o el domicilio del trabajador determinen automáticamente el descanso. Será necesario considerar las disposiciones oficiales aplicables y las condiciones de la relación laboral.

Cómo se pagan los feriados por la visita del Papa

La distinción entre feriados nacionales y días no laborables es fundamental para determinar las obligaciones del empleador y la remuneración correspondiente. La Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes prestan servicios durante un feriado nacional tienen derecho a percibir la remuneración habitual más una cantidad igual, conforme a las reglas legales de liquidación.

En cambio, durante los días no laborables, trabajar no genera automáticamente el derecho a cobrar el doble. Por eso, antes de determinar cuánto corresponde percibir durante las jornadas especiales, es necesario verificar la categoría legal asignada a cada fecha.