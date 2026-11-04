Qué pasa si trabajo en CABA, pero vivo en provincia de Buenos Aires: qué feriado me corresponde por la visita del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina durante noviembre de 2026 estará acompañada, según el cronograma difundido, por un esquema de feriados que tendrá distinto alcance según la jurisdicción. En ese contexto, una de las principales dudas es qué sucede con quienes viven en la provincia de Buenos Aires, pero trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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La información publicada atribuye al Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 la declaración de tres jornadas especiales entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre, con el objetivo de facilitar la organización de las actividades previstas durante la visita del Sumo Pontífice.

Sin embargo, la aplicación territorial de las medidas genera interrogantes entre los trabajadores que residen en una jurisdicción y desarrollan sus tareas en otra.

Si vivo en provincia de Buenos Aires y trabajo en CABA, qué feriado me corresponde

De acuerdo con el criterio territorial informado, el feriado se determina por el lugar donde se desarrolla la actividad laboral y no por el domicilio particular del trabajador. Por lo tanto, una persona que vive en el Conurbano bonaerense, pero trabaja presencialmente en la Ciudad de Buenos Aires, quedaría alcanzada por la jornada especial prevista para CABA el martes 10 de noviembre.

En cambio, el miércoles 11 de noviembre, fecha señalada para la provincia de Buenos Aires, no le correspondería automáticamente el descanso por el solo hecho de residir en territorio bonaerense.

La situación sería inversa para quienes viven en CABA, pero trabajan en algún municipio de la provincia de Buenos Aires: según el mismo criterio, quedarían alcanzados por la jornada especial del miércoles 11.

No obstante, la información difundida señala que el decreto no resuelve expresamente todas las situaciones de trabajadores que viven y prestan servicios en jurisdicciones diferentes, por lo que podrían requerirse aclaraciones adicionales.

Visita del papa León: cómo sé si me corresponde trabajar

Cuáles son los feriados de noviembre 2026 por la visita del Papa

Según el cronograma publicado, la visita de León XIV contempla tres fechas especiales con diferente alcance territorial.

Fecha Jurisdicción alcanzada Lunes 9 de noviembre Todo el territorio argentino Martes 10 de noviembre Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba Miércoles 11 de noviembre Provincia de Buenos Aires

El lunes 9 de noviembre fue presentado como feriado nacional, por lo que alcanzaría a los trabajadores de todas las provincias. En tanto, las jornadas del martes 10 y miércoles 11 tendrían una aplicación limitada a las jurisdicciones mencionadas. La diferencia territorial es relevante para quienes deben trasladarse diariamente entre CABA y el Conurbano para cumplir sus tareas laborales.

Cómo sé si me corresponde el feriado

Qué pasa si vivo en CABA y trabajo en provincia de Buenos Aires

Para los trabajadores que residen en la Ciudad de Buenos Aires, pero desarrollan sus actividades en la provincia, se aplicaría el criterio inverso. En ese caso, la jornada especial correspondiente sería el miércoles 11 de noviembre, debido a que el lugar de prestación de servicios se encuentra dentro del territorio bonaerense.

Por ejemplo, una persona que vive en el barrio porteño de Caballito, pero trabaja en una oficina de Vicente López, quedaría alcanzada por la disposición correspondiente a la provincia de Buenos Aires.

Por el contrario, alguien que reside en San Isidro y trabaja presencialmente en el centro porteño quedaría comprendido en la jornada especial prevista para CABA. Estos ejemplos responden al criterio territorial informado, aunque su aplicación concreta debe ajustarse a las disposiciones oficiales vigentes.

Qué ocurre con quienes trabajan desde su casa

La situación de los empleados que realizan tareas mediante teletrabajo puede requerir una interpretación específica. A diferencia de quienes concurren presencialmente a una oficina, los trabajadores remotos pueden prestar servicios desde una jurisdicción diferente de aquella donde se encuentra el establecimiento de su empleador.

La información publicada no precisa qué criterio debe aplicarse en estos casos. Por eso, no es posible afirmar que el domicilio particular o la sede de la empresa determinen automáticamente el descanso. La aplicación dependerá de las disposiciones oficiales y de las condiciones laborales correspondientes.

Cómo se pagan los feriados por la visita del papa León XIV

También es importante distinguir entre un feriado nacional y un día no laborable, ya que ambos tienen consecuencias salariales diferentes. Según la Ley de Contrato de Trabajo, quienes prestan servicios durante un feriado nacional tienen derecho a percibir la remuneración habitual más una cantidad igual.

En cambio, durante los días no laborables, la prestación de tareas se rige por un esquema diferente y no genera automáticamente el adicional del 100%.

Por lo tanto, antes de determinar cuánto corresponde cobrar, es necesario verificar la categoría legal asignada a cada fecha.