Salarios en 2025: cuál es el panorama de los trabajadores del sector registrado privado

Aumento de salarios, nuevos empleados y mejoras laborales son las proyecciones de los especialistas en recursos humanos en el segmento registrado privado para el año que comienza, de acuerdo con un estudio privado. Según un relevamiento de Bumeran, el 50% de los especialistas en recursos humanos prevé mejoras laborales para el año entrante, el 80% planea aumentar los sueldos y el 79% tomar nuevos empleados.

La mayoría de los expertos tiene una perspectiva optimista respecto a los salarios y las contrataciones para 2025. El 80% prevé incrementar los sueldos, mientras que un 20% considera que no será posible. Es importante remarcar que la proporción de este universo es equivalente a solo la mitad de la masa de los trabajadores argentinos, que en gran medida se desempeñan en la informalidad.

En cuanto a la incorporación de nuevas personas en las organizaciones, el 79% planea sumar talentos, frente a un 21% que no lo contempla. En comparación con la edición anterior del estudio, la valoración positiva sobre la situación laboral del próximo año aumentó 32 puntos porcentuales.

A fines de 2023, sólo el 18% de los especialistas en Recursos Humanos tenían una perspectiva optimista para 2024 y el 28% tenía una visión negativa. Esto contrasta con los resultados de 2022, cuando el 40% tenía una visión positiva, y de 2021, en el que el optimismo alcanzaba el 39%.

Por el contrario, el 11% de especialistas que consideran que la situación empeorará identifican tres factores principales, cada uno mencionado por el 50% de ellos: una disminución en los puestos laborales, la pérdida de valor de los salarios frente a la inflación y la influencia negativa del contexto económico del país en el mercado laboral.

Según el estudio del que participaron más de 3.200 especialistas en recursos humanos de la región, Argentina lidera la región en la proyección de aumentos salariales para 2025, con un 80%. Le siguen Panamá, con un 50%; Perú, con un 47%; Ecuador, con un 36%; y Chile, con un 35%.

Cómo será la mejora de sueldos en el sector privado

Ahora bien, ¿cuánto planean incrementar los sueldos? El 50% de los especialistas prevé ajustarlos según la inflación; mientras que un 9% contempla un aumento del 5%; y otro 9% estima un incremento del 50%. En cuanto a la incorporación de nuevos talentos, dentro del 79% que lo planifican: el 28% planea incrementar la plantilla en un 10%, el 25% en menos de un 5%, y el 16% en un 5%.

"El 50% de los especialistas en recursos humanos de Argentina prevé una mejora en el mercado laboral durante el 2025, lo que representa un aumento de 16 puntos porcentuales respecto al año anterior y posiciona al país como el segundo de la región en términos de visión positiva sobre el año entrante", analizó Federico Barni, CEO de Jobint.

Por otra parte, Bumeran reportó que el 77% de las personas trabajadoras en Argentina no está conforme con su empleo y el 73% de los trabajadores no está conforme con su salario y desea un aumento. Como resultado, el 96% de los trabajadores afirma estar buscando empleo en este momento, mientras que solo el 4% asegura no estar en búsqueda.