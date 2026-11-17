Los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cobrarán en noviembre de 2026 una suma extraordinaria de $50.000, en el marco del acuerdo paritario alcanzado con las cámaras empresariales del sector. Sin embargo, este mes no habrá un nuevo incremento porcentual sobre los salarios básicos, que mantendrán los valores establecidos en octubre.

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El entendimiento contempla una recomposición salarial del 23,5% para el período comprendido entre agosto de 2026 y marzo de 2027, mediante aumentos escalonados y sumas extraordinarias. Además, desde noviembre rige un nuevo Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.187.653, que funciona como piso mensual para los trabajadores con jornada completa.

Paritarias UOM: cuánto cobran los metalúrgicos en noviembre 2026

En noviembre, los trabajadores metalúrgicos mantendrán las escalas salariales de octubre, pero recibirán una gratificación extraordinaria de $50.000.

La suma tiene carácter no remunerativo y se abonará junto con los haberes mensuales para el personal mensualizado. En el caso de los trabajadores jornalizados, se liquidará con la segunda quincena. El importe está alcanzado por los aportes correspondientes a la obra social y al sindicato, pero no por los aportes jubilatorios. Para quienes trabajan jornadas reducidas, el monto se calcula proporcionalmente.

En la Rama 17, que comprende actividades metalmecánicas, mecánicas, electromecánicas, fabricación de envases y montajes industriales, los salarios básicos por hora quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría Básico por hora Ingresante $4.665,41 Operario calificado $5.054,03 Medio oficial $5.447,03 Operario especializado $5.827,06 Operario especializado múltiple $6.160,40 Oficial $6.445,08 Oficial múltiple $6.942,35 Operador CNC oficial superior $6.942,35 Operador CNC oficial múltiple superior $7.428,88

Tomando como referencia una jornada mensual de 200 horas, un trabajador ingresante tiene un salario básico de $933.082, mientras que un oficial múltiple alcanza los $1.388.470. Con la incorporación del bono extraordinario de noviembre, esos importes ascienden a $983.082 y $1.438.470, respectivamente, antes de considerar otros adicionales y las condiciones particulares de cada liquidación.

Salarios con aumento confirmado

UOM: escala salarial de administrativos, técnicos y auxiliares

El convenio metalúrgico también establece remuneraciones específicas para el personal mensualizado. En la Rama 17, los salarios básicos de noviembre son los siguientes:

Categoría Salario básico Administrativo 1 $901.251,29 Administrativo 2 $1.000.218,13 Administrativo 3 $1.154.899,99 Administrativo 4 $1.261.330,39 Técnico 1 $901.251,29 Técnico 2 $1.000.372,62 Técnico 3 $1.069.235,81 Técnico 4 $1.212.900,30 Técnico 5 $1.261.379,61 Técnico 6 $1.381.074,47 Auxiliar 1 $866.985,94 Auxiliar 2 $943.543,99 Auxiliar 3 $1.073.763,49

A estos valores se suma la gratificación extraordinaria de $50.000 y los adicionales que correspondan según la actividad y las condiciones laborales.

Cuánto cobran los metalúrgicos en las otras ramas de la UOM

Las escalas salariales de la UOM varían según la rama de actividad. Por lo tanto, los valores de la Rama 17 no se aplican automáticamente a todos los trabajadores del sector. En la industria automotriz, correspondiente a la Rama 4, el salario básico de un ingresante alcanza los $5.544,16 por hora, mientras que un oficial múltiple percibe $8.260,02.

En las ramas 5, 8, 12 y 18, vinculadas con actividades como broncería, orfebrería y electrónica, los valores van desde $4.721,89 para un ingresante hasta $7.020,05 para un oficial múltiple. Por su parte, en la Rama 10, correspondiente a la fabricación y reparación de carrocerías, los básicos se ubican entre $5.230,69 y $7.779,02 por hora. En la Rama 1, relacionada con la industria del aluminio, los ingresos básicos van desde $4.728,30 hasta $7.054,94 por hora.

En todos los casos, corresponde contemplar el bono extraordinario de $50.000 establecido para noviembre.

UOM: cuál es el salario mínimo garantizado en noviembre 2026

Uno de los puntos centrales del acuerdo paritario es la actualización del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR). Desde el 1 de noviembre de 2026, este valor quedó establecido en $1.187.653 para los trabajadores con jornada completa.

El IMGR contempla los conceptos remunerativos y no remunerativos abonados por el empleador, pero excluye las horas extras. Este mecanismo funciona como un piso de ingresos y no reemplaza los salarios básicos establecidos para cada categoría.

Por lo tanto, aunque el básico de un trabajador sea inferior a ese importe, la liquidación debe contemplar el ingreso mínimo de referencia previsto en el acuerdo.

Salarios con aumento próximos meses

Paritarias UOM: cuándo será el próximo aumento salarial

El cronograma acordado entre la UOM y las cámaras empresariales establece que el próximo incremento de los salarios básicos llegará en diciembre de 2026. Ese mes se aplicará una suba del 4%, acompañada por una nueva gratificación extraordinaria de $40.000. Además, el IMGR aumentará a $1.219.153.

El esquema continuará durante los primeros meses de 2027: