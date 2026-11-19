Los trabajadores de la construcción reciben en noviembre de 2026 un nuevo aumento salarial del 1,7%, correspondiente al último tramo del acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector.

{{{htmlAmp}}}

La actualización se aplica sobre los salarios básicos vigentes en octubre y alcanza a los empleados comprendidos en los convenios colectivos de trabajo 76/75 y 577/10.

Con el incremento, un ayudante de albañil cobra desde $5.696 por hora, mientras que un oficial especializado percibe desde $7.828, según la zona geográfica donde desempeñe sus tareas.

El acuerdo salarial contempla diferentes escalas para oficiales especializados, oficiales, medio oficiales, ayudantes y serenos, además de adicionales que pueden modificar el ingreso final de cada trabajador.

Paritarias UOCRA: de cuánto es el aumento de noviembre 2026

El incremento del 1,7% que comenzó a regir el 1° de noviembre completa el esquema de recomposición salarial acordado el 21 de septiembre entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). El entendimiento, homologado el 29 de septiembre, estableció tres aumentos mensuales y acumulativos:

Septiembre de 2026: incremento del 1,9% sobre los salarios básicos de agosto.

Octubre de 2026: suba del 1,8% sobre los valores de septiembre.

Noviembre de 2026: aumento del 1,7% sobre los básicos de octubre.

Como cada actualización se calcula sobre los salarios del mes anterior, el incremento acumulado del período es de aproximadamente el 5,5%. El acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de noviembre, por lo que las próximas actualizaciones dependerán de una nueva negociación entre el gremio y las cámaras empresarias.

Salarios de la UOCRA con aumento. Crédito: Pexels

Cuánto cobra un albañil en noviembre 2026: escala salarial de UOCRA

Los salarios de los trabajadores de la construcción varían según la categoría laboral y la zona geográfica en la que se desempeñan.

El convenio establece cuatro regiones salariales: Zona A, Zona B, Zona C y Zona C Austral.

Para noviembre de 2026, los valores básicos por hora quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría Zona A Zona B Zona C Zona C Austral Oficial especializado $7.828 $8.689 $12.018 $15.657 Oficial $6.697 $7.437 $11.267 $13.393 Medio oficial $6.188 $6.860 $10.873 $12.377 Ayudante $5.696 $6.351 $10.557 $11.392

Estos importes corresponden a los salarios básicos por hora, sin contemplar adicionales, horas extras ni descuentos. De esta manera, un oficial de la construcción cobra $6.697 por hora en la Zona A, mientras que en la Zona C Austral el básico asciende a $13.393. En el caso de los ayudantes, la remuneración comienza en $5.696 por hora y puede alcanzar los $11.392, dependiendo de la región.

Cuánto cobra un sereno de la construcción en noviembre 2026

A diferencia de los oficiales, medio oficiales y ayudantes, los serenos tienen establecido un salario básico mensual.

Los valores vigentes para noviembre son los siguientes:

Zona Salario básico mensual Zona A $1.034.783 Zona B $1.152.793 Zona C $1.729.932 Zona C Austral $2.069.565

La diferencia salarial entre regiones responde a la estructura de zonas contemplada en el convenio colectivo.

Así, un sereno de la construcción cobra desde $1.034.783 mensuales en la Zona A hasta $2.069.565 en la Zona C Austral, antes de los adicionales y descuentos que correspondan.

Cuánto gana un albañil por mes con el aumento de UOCRA

Para calcular el salario mensual de un albañil es necesario considerar la categoría, la zona y la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Por ejemplo, si un ayudante de la Zona A cumple 200 horas durante el mes, su salario básico bruto será de $1.139.200. En el caso de un oficial de la misma zona, con igual cantidad de horas trabajadas, el básico mensual alcanzará los $1.339.400.

Los valores de referencia son los siguientes:

Categoría en Zona A Básico por hora Ejemplo con 200 horas Oficial especializado $7.828 $1.565.600 Oficial $6.697 $1.339.400 Medio oficial $6.188 $1.237.600 Ayudante $5.696 $1.139.200

Estos cálculos son ilustrativos y no representan necesariamente el sueldo que recibirá cada trabajador, ya que la liquidación depende de las horas efectivas, los adicionales y las retenciones aplicables.

UOCRA: cuánto se cobra con el adicional por asistencia

El convenio de la construcción contempla un adicional del 20% por asistencia, que se calcula sobre el salario básico cuando se cumplen las condiciones establecidas para su percepción.

Este concepto puede representar una diferencia importante entre el básico de convenio y la remuneración bruta mensual.

Por ejemplo, para un ayudante de la Zona A que trabaje 200 horas, el cálculo sería el siguiente:

Concepto Monto Salario básico por 200 horas $1.139.200 Adicional del 20% por asistencia $227.840 Total bruto ilustrativo $1.367.040

En el caso de un oficial de la misma zona, con 200 horas trabajadas y el adicional completo, la remuneración bruta ilustrativa alcanzaría los $1.607.280. De todos modos, estos importes no incluyen otros conceptos que puedan corresponder ni los descuentos previsionales, sindicales y legales aplicables.

Salarios con aumento confirmado. Crédito: Pexels

Cuándo será el próximo aumento de UOCRA

El incremento del 1,7% correspondiente a noviembre es el último contemplado en el acuerdo salarial firmado en septiembre. La negociación estableció actualizaciones para septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

Por lo tanto, todavía no surge de este acuerdo un nuevo porcentaje de aumento para diciembre. Las próximas modificaciones dependerán de las conversaciones entre la UOCRA y las cámaras empresarias.

Mientras tanto, los trabajadores de la construcción deberán tomar como referencia los básicos actualizados de noviembre, que parten de $5.696 por hora para un ayudante de la Zona A y llegan a $15.657 para un oficial especializado de la Zona C Austral.