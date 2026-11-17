Los trabajadores bancarios recibirán en noviembre de 2026 un nuevo aumento salarial del 2,2%, correspondiente a la inflación de octubre. Con esta actualización, el salario inicial del sector alcanzará los $2.683.718,55, incluyendo el adicional por participación en ganancias.

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El incremento fue acordado entre la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, y las cámaras empresariales del sector, en el marco del mecanismo de revisión mensual que ajusta las remuneraciones de acuerdo con la evolución de los precios.

De esta manera, los empleados bancarios acumulan una mejora salarial del 26,3% entre enero y octubre de 2026, en línea con la inflación registrada durante ese período.

Paritarias bancarios: cuánto cobran en noviembre 2026

Con la nueva actualización salarial, el ingreso inicial de los empleados bancarios superará los $2,6 millones. Según informó el sindicato, el salario básico inicial se ubicará en $2.608.320,16, al que se sumará un adicional de $75.398,39 correspondiente a la Participación en Ganancias (ROE). La escala inicial queda conformada de la siguiente manera:

Concepto Monto Salario básico inicial $2.608.320,16 Participación en Ganancias (ROE) $75.398,39 Salario inicial total $2.683.718,55

El nuevo ingreso representa una mejora de $57.371,55 respecto de septiembre, cuando el salario inicial más la participación en ganancias alcanzaba los $2.626.347. Los valores corresponden al ingreso inicial bruto de referencia del sector. Los salarios individuales pueden variar según la antigüedad, la categoría y los adicionales que perciba cada trabajador.

Salarios confirmados Palazzo

Aumento para bancarios: cómo se aplica la suba del 2,2%

El acuerdo establece que el incremento del 2,2% se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. Esto incluye tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos, además de los adicionales establecidos por convenio colectivo y aquellos que surjan de acuerdos particulares.

Con este mecanismo, los trabajadores bancarios mantienen un esquema de actualización salarial mensual vinculado con la inflación. Según destacó la Asociación Bancaria, el objetivo de las revisiones es preservar el poder adquisitivo de los salarios frente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto cobran los bancarios

Paritarias bancarios: cuánto aumentaron los salarios durante 2026

El sector bancario mantiene desde comienzos de año un sistema de ajustes mensuales que permitió acumular una suba del 26,3% en los primeros diez meses de 2026. En enero y febrero, los trabajadores recibieron incrementos del 2,9% en cada mes. Posteriormente, las actualizaciones continuaron de acuerdo con la evolución de la inflación.

Durante el primer cuatrimestre, la mejora acumulada alcanzó el 12,3%, mientras que en mayo llegó al 14,7%. En julio, un nuevo incremento del 2,1% llevó el salario inicial, incluida la participación en ganancias, a $2.534.977.

En agosto, con una actualización del 1,7%, el ingreso ascendió a $2.577.474. Un mes después, el aumento del 1,9% elevó el salario inicial a $2.626.347. Finalmente, la suba del 2,2% correspondiente a octubre llevó el ingreso de referencia a $2.683.718,55.

La Asociación Bancaria confirmó que durante noviembre y diciembre continuará vigente el mecanismo de actualización mensual de los salarios. Esto significa que los próximos incrementos se determinarán a partir de los datos de inflación correspondientes a cada período, de acuerdo con las condiciones establecidas en la negociación paritaria.

Día del Bancario: de cuánto será el bono

Además del acuerdo salarial, la Asociación Bancaria informó que quedó establecido el monto inicial del bono correspondiente al Día del Bancario. El importe de referencia será de $2.325.227,20, aunque se actualizará mensualmente hasta su fecha de cobro, prevista para noviembre de 2027.

Este beneficio es independiente de las actualizaciones salariales mensuales y forma parte de las condiciones laborales acordadas para los trabajadores del sector.